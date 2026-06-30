Klaipėdos uostui – 100 mln. eurų paskola

Skelbiama, kad paskolos sutarties sudarymą tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) ir EIB patvirtino laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Juras Taminskas. Sutartis turėtų būti pasirašyta artimiausiu metu.
Lėšas numatoma skirti dvylikai Klaipėdos uosto plėtrą, konkurencingumą ir tvarumą stiprinančių projektų, pavyzdžiui, laivybos kanalo gilinimui tarp Kiaulės Nugaros salos ir Smeltės pusiasalio, modernaus kruizinių laivų terminalo statybai ir kitiems.
„Šiuo parašu auginame ir stipriname Klaipėdos uostą, kad jis išliktų pažangos, tvarumo ir inovacijų lyderis Baltijos jūros regione. EIB suteiktos lėšos virs dideliu postūmiu uosto plėtrai, jūrinei pramonei, žaliajai energetikai ir visos šalies saugumui“, – pranešime teigia J. Taminskas.
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Uosto direkcijos strateginiame 2026–2029 metų veiklos plane numatyta, kad planuojamoms investicijoms įgyvendinti reikės apie 115 mln. eurų skolintų lėšų. Dėl finansavimo pernai pradėtos derybos su Šiaurės investicijų banku ir EIB.
Kaip skelbė ELTA, šių metų gegužę Šiaurės investicijų bankas suteikė 55,5 mln. eurų paskolą Klaipėdos uosto strateginiams projektams.
Kaip teigė Uosto direkcija, lėšos bus skirtos infrastruktūros investicijų programai finansuoti – naujo kruizinių laivų terminalo projektui, krantinių elektrifikacijai, kibernetinio saugumo stiprinimui bei radarų sistemoms diegti.