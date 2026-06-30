Lietuvos centrinės kredito unijos subordinuotųjų obligacijų paklausa ir vėl viršijo pasiūlą

Investuotojų susidomėjimas, kaip ir pirmojo etapo metu, ženkliai viršijo pasiūlą: pateikta virš 6 mln. eurų vertės paraiškų, nors emisijos dydis siekė iki 4 mln. eurų. Per abu platinimo etapus investuotojų paklausa visai iki 8 mln. eurų obligacijų programai siekė 11,5 mln. eurų ir pasiūlą viršijo 44 proc.
8,25 proc. pajamingumo obligacijos bus įtrauktos į prekybą „First North“ alternatyviojoje NASDAQ rinkoje. Platinimą organizavo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“. Obligacijų trukmė – 9,5 metų. Gavusi Lietuvos banko leidimą, LCKU obligacijas galės išpirkti po 4,5 metų.
„Investuotojai pasitiki mūsų strategija, tai matome iš obligacijų platinimo rezultatų. Mūsų tikslas – išlaikyti dabartinį, maždaug 20 proc. metinį augimą, tai leis iki 2030-ųjų padvigubinti visus veiklos rodiklius ir pasiekti daugiau nei 2 mlrd. eurų paskolų portfelį. Vien šio platinimo etapo metu pritrauktos lėšos leis ateityje finansuoti maždaug 50 mln. eurų didesnį paskolų portfelį“, – sako 44 kredito unijas Lietuvoje vienijančios LCKU valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Mindaugas Vijūnas.
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Daugiau nei pusė investuotojų – mažmeniniai
55 proc. investuotojų antrajame etape sudarė mažmeniniai, 45 proc. – instituciniai investuotojai. Daugiau nei 80 proc. investicijų sumos pritraukta Lietuvoje, 10 proc. – Latvijoje, 7 proc. – Estijoje.
„Antrajame platinimo etape matėme dar aktyvesnį institucinių investuotojų dalyvavimą, tačiau didžiausią paklausos dalį ir toliau sudarė mažmeniniai investuotojai. Tai rodo pasitikėjimą LCKU finansiniais rezultatais ir kapitalo stiprinimo kryptimi, bet tuo pačiu investuotojai vertina ir kooperatinio bankininkystės modelio atsparumą bei ilgalaikį potencialą. Tokie rezultatai patvirtina, kad kokybiški vietos emitentai Lietuvos kapitalo rinkoje sulaukia stabilios ir plačios investuotojų paklausos“, – sako „Orion Securities“ emisijų organizavimo projektų vadovas Matas Čipkus.
Visų investuotojų, esančių LKU grupės unijų nariais ir pateikusių paraiškas iki 10 tūkst. eurų, investavimo pavedimai buvo patenkinti pilnai, o didesniems investuotojams alokacija buvo proporcingai sumažinta atsižvelgiant į bendrą paklausos perviršį, kaip numatyta informaciniame obligacijų emisijos dokumente. Tokiu sprendimu siekiama sukurti diversifikuotą obligacijų investuotojų bazę, subalansuotą tarp mažmeninių bei institucinių rinkos dalyvių.
Rekordinis augimas ir konservatyvus rizikos valdymas
LKU kredito unijų grupė šiemet demonstruoja vienus iš stipriausių veiklos rodiklių savo istorijoje. Grupės indėlių portfelio vertė viršija 1,1 mlrd. eurų, o kapitalas per metus išaugo daugiau nei 17 proc. iki 105 mln. eurų. Grupės turtas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 1,27 mlrd. eurų.
Daugiau nei 80 proc. grupės paskolų yra vertinamos kaip mažos rizikos. Didžiausia vienam skolininkui suteikta paskola nesiekia 1 proc. viso paskolų portfelio, o paskolų portfelis išlieka diversifikuotas tarp skirtingų ekonomikos sektorių.
LCKU veiklą prižiūri Lietuvos bankas, o kapitalo ir likvidumo reikalavimai yra analogiški taikomiems bankų sektoriui. Naujausiais duomenimis, LCKU kapitalo pakankamumo rodiklis siekia 19,47 proc., kai minimalus reikalavimas sudaro 13,92 proc.
Skolinimo srityje LCKU taip pat bendradarbiauja su tarptautinėmis finansų institucijomis. Iš Europos Tarybos vystymo banko gautas 3,5 mln. eurų finansavimas. Be to, kapitalo bazei stiprinti iš Europos investicijų fondo (EIF) pritrauktos 5,5 mln. eurų vertės subordinuotos paskolos.
Subordinuotosios obligacijos yra priskiriamos antro lygio kapitalui. Jų turėtojų reikalavimai būtų tenkinami po kitų kreditorių.
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