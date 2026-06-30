Paaiškėjo turtingiausių Seimo narių dešimtukas: štai, kaip jie išsirikiavo

Pagal deklaraciją už 2025-uosius, D. Bradauskas valdo apie 3,36 mln. eurų turto. Beveik pusę – kiek daugiau nei 1,55 mln. eurų – sudaro jam priklausantis nekilnojamasis turtas (NT) bei sklypai Lietuvoje. Nemažą dalį politiko turto sudaro akcijos – jis jų turi už 1,2 mln. eurų, o piniginių lėšų kredito įstaigose ir kitur deklaravęs apie 155 tūkst. eurų.
D. Bradauskas turtingiausias parlamentaras buvo ir 2024 m.
Antroje vietoje pagal turtą parlamente rikiuojasi Mišrios Seimo narių grupės atstovas Ignas Vėgėlė, kuris pernai valdė kiek daugiau nei 1,97 mln. eurų turto.
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Didžiąją dalį šio parlamentaro turto sudarė jam priklausančių gyvenamųjų namų ir jų dalių Lietuvoje vertė, kuri siekė 1,24 mln. eurų. Piniginių lėšų kredito įstaigose ir kitur I. Vėgėlė tuo metu turi apie 432 tūkst. eurų.
Tiesa, deklaracijos duomenimis, parlamentaras yra pasiskolinęs ir kol kas negrąžinęs beveik 1,12 mln. eurų.
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Trečias pagal valdomą turtą Seime – dar vienas Mišrios parlamentarų grupės narys Artūras Zuokas, kurio turtas pernai sudarė netoli 1,9 mln. eurų. Didžiąją dalį savo turto Seimo narys laiko akcijose, jų vertė – daugiau nei 1,38 mln. eurų. Jis taip pat turi 382,5 tūkst. eurų vertės butų Lietuvoje ir nėra grąžinęs apie 411 tūkst. eurų skolų.
Ketvirtas pagal valdomą turtą rikiuojasi buvęs premjeras Gintautas Paluckas – deklaracijoje nurodyta, jog jam priklausančio turto vertė siekia kiek daugiau nei 1,8 mln. eurų.
Daugiau nei 1,08 mln. eurų socialdemokrato turto sudaro valdomos akcijos, butų Lietuvoje jis turi už 475 tūkst. eurų, o jam priklausančių žemės sklypų užsienyje vertė – lygiai 200 tūkst. eurų. Parlamentaras yra pasiskolinęs ir negrąžinęs apie 254 tūkst. eurų.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis – penktas Seime pagal valdomą turtą. Jo deklaracijoje nurodyta apie 1,73 mln. eurų valdomo turto, o didžiąją jo dalį sudaro NT (butai, gyvenamieji namai ir kiti statiniai) bei sklypai Lietuvoje, kurių vertė sudaro apie 975 tūkst. eurų.
Parlamentaras taip pat turi 282 tūkst. eurų vertų kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių, o jam priklausančių akcijų vertė – 170 tūkst. eurų. Kredito įstaigose ir kitur jis laiko beveik 303 tūkst. eurų, o negrąžintų skolų suma siekia kiek daugiau nei 370 tūkst. eurų.
Likę 5 parlamentarai, kurių deklaruotas turtas pernai viršijo 1 mln. eurų, yra liberalas Arminas Lydeka (1,33 mln. eurų), socialdemokratas Šarūnas Birutis (1,18 mln. eurų), „valstietis“ Bronis Ropė (1,15 mln. eurų) ir konservatorius Dainius Kreivys (beveik 1,08 mln. eurų).
Netoli 1 mln. eurų ribos sąraše ir Augalininkystės tarnybos skandale figūruojantis ir dėl to Seimo nario mandato atsisakęs buvęs konservatorius Kazys Starkevičius. Jo valdomas turtas 2025 metais siekė virš 990 tūkst. eurų.
Mažiau nei 10 tūkst. eurų turto deklaravo tik du Seimo nariai
10 tūkst. eurų vertės ribos savo VMI pateiktose deklaracijose neviršijo 2 Seimo nariai – socialdemokratas Ruslanas Baranovas ir „aušrietis“ Tomas Domarkas.
Pastarasis deklaravo 3 tūkst. eurų turto – visos šios lėšos laikomos kredito įstaigose ar kitur. Tiesa, jo žmonos Živilės Domarkienės deklaracijoje tuo metu matomas 100 tūkst. eurų vertę viršijantis turtas – ji turi 61,5 tūkst. eurų kredito įstaigose ar kitur, 2,5 tūkst. eurų vertės akcijų bei nėra susigrąžinusi 37 tūkst. skolų.
R. Baranovas tuo metu už 2025 m. deklaravo vos 500 eurų, kuriuos jis laiko kredito įstaigose ar kitur. Jo žmonai Vaidai Baranovei tuo metu priklauso apie 2,3 tūkst. eurų akcijų, kredito įstaigose ir kitur ji laiko kiek daugiau nei 4,2 tūkst. eurų. Jos pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma tuo metu sudarė 5,5 tūkst. eurų.
Turtą Lietuvoje ir užsienyje deklaruoti privalo Seimo paskirti biudžetinių institucijų ir įstaigų vadovai bei pareigūnai, valstybės politikai ir tarnautojai, valstybės ar savivaldybių įstaigų, įskaitant aukštųjų mokyklų, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių padalinių (jei akcininkė ar steigėja yra valstybė ar savivaldybė) vadovai ir jų pavaduotojai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai.
Taip pat – teisėjai, notarai, prokurorai, antstoliai ir kiti įstatyme išvardinti asmenys bei jų šeimos nariai.