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Prekybos tinkle – ir vėl mėsa su salmonelėmis: prekę dar galima grąžinti (1)

2026 m. birželio 30 d. 13:24
Lrytas.lt
Prekybos tinklo „Rimi“ lentynose ir vėl aptikta salmonelėmis užkrėsta mėsa. Šįkart jų rasta marinuotoje viščiukų broilerių šlaunelių mėsoje.
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Kaip pranešama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje, viščiukų broilerių šlaunelių mėsoje graikiškame marinate buvo aptikta Salmonella Spp.
Šios mėsos gamintojas – žemės ūkio bendrovė „Nematekas“. 
Tiesa, šios mėsos galiojimo terminas pasibaigė birželio 24 d. Vis dėlto, jei jos pirkėjai dar nesuvartojo, vištieną dar galima grąžinti. 

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Kaip portalui Lrytas sako prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė, pirkėjai, įsigiję šį produktą, gali jį grąžinti į bet kurią „Rimi“ parduotuvę iki 2026 m. liepos 1 d. Pinigai už produktą grąžinami ir neturint pirkimo čekio.
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos. Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
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Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.
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