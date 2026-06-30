Seimo komitetų vadovų turtas: milijonierius tarp jų – tik vienas

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko socialdemokrato Lino Jonausko šeimos deklaruotas turtas ir piniginės lėšos, palyginti su 2024 metais, gerokai išaugo – nuo 216 tūkst. iki daugiau nei 650 tūkst. eurų. Kaip matyti iš pateiktų deklaracijų, pernai gyvenamojo namo ar jo dalies vertė užpernai buvo nulinė, pernai – jau 205 tūkst. eurų. Tuo metu šeimos įsiskolinimai per metus sumažėjo beveik 10 tūkst. eurų iki vos daugiau nei 160 tūkst. eurų.
Seimo Ateities komiteto pirmininkas, buvęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas (socialdemokratas) pernai deklaravo nekilnojamojo turto už daugiau nei 85 tūkst. eurų, Vyriausybės vertybinių popierių – už 6184 eurus, kredito įstaigose laikomų lėšų suma sudarė 45636 eurus. Per metus jo ir sutuoktinės bendra turto vertė pakilo nuo beveik 267 tūkst. iki daugiau nei 305 tūkst. eurų.
Šiek tiek turtingesnis Seimo Audito komiteto pirmininkas „aušrietis“ Artūras Skardžius, deklaravęs beveik 74 tūkst. eurų vertės nekilnojamojo turto, 25 tūkst. eurų vertės transporto priemonių, kone 56 tūkst. eurų kredito įstaigose ir dar daugiau nei 120 tūkst. eurų suteiktų paskolų. Jo šeimos bendras turtas per metus pasikeitė nežymiai ir siekė 527 tūkst. eurų, o paskolintos ir nesisigrąžintos lėšos – beveik 324 tūkst. eurų.
Valdančiajai koalicijai vienas klausimas gali būti kertinis: prakalbo apie socialdemokratų planą
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas socialdemokratas Algirdas Sysas ir jo sutuoktinė deklaravo valdantys po tokios pačios vertė nekilnojamąjį turtą – 75,8 tūkst. eurų. Užtat Vyriausybės obligacijų abu pernai turėjo daugiau nei už 130 tūkst. eurų. Bendras šeimos turtas per metus išaugo nuo 407 tūkst. iki 446 tūkst. eurų.
Ekonomikos ir inovacijų komitetui vadovaujantis „aušrietis“ Saulius Bucevičius pernai kartu su sutuoktine deklaravo turto už beveik 55 tūkst. eurų, per metus jis sumažėjo nuo daugiau nei 73 tūkst. eurų. Paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma irgi sumenko nuo 15,7 iki 10,18 tūkst. eurų.
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Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetui vadovaujantis „aušrietis“ Aidas Gedvilas pernai kartu su sutuoktine deklaravo turto už daugiau nei 334 tūkst. eurų (2024 m. – per 280 tūkst. eurų). Pernai šeima taip pat turėjo paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų už 25 tūkst. eurų.
Europos reikalų komitetui vadovaujančios socialdemokratės Rasos Budbergytės ir jos sutuoktinio bendras turtas, 2024 m. siekęs beveik 606 tūkst. eurų, pernai išaugo iki daugiau nei 707 tūkst. eurų. Šeimos paskolintų ir nesisigrąžintų lėšų suma liko beveik tokia pat – per 308 tūkst. eurų. O štai paskolos sumažėjo nuo 72 iki 56 tūkst. eurų.
Seimo Kaimo reikalų komitetui vadovaujantis „valstietis“ Bronis Ropė ir jo sutuoktinė tikrai turtingesni už daugelį kolegų. Šeimos bendras turtas per metus išaugo nuo 1,61 iki 1,71 milijono eurų. Didžiąją dalį jo sudarė kredito įstaigose laikomos lėšos – šeima jų turėjo apie 1,1 mln. eurų.
Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas su sutuoktine pernai deklaravo turto tik už 58,89 tūkst. eurų. Tiesa, per metus jis beveik padvigubėjo, nes anksčiau siekė per 30 tūkst. eurų.
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui vadovaujantis jo bendrapartietis Rimantas Sinkevičius su žmona kelis kartus turtingesni: pernai jie deklaravo turto už 263,9 tūkst. eurų (užpernai – už 239,9 tūkst. eurų).
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovo „aušriečio“ Kęstučio Biliaus ir sutuoktinės bendras turtas per metus išaugo nuo 219 iki daugiau nei 247 tūkst. eurų.
Sveikatos reikalų komitetui vadovaujanti „aušrietė“ Lina Šukytė-Korsakė kartu su sutuoktiniu pernai deklaravo turto už 468 tūkst. eurų, nors 2024-aisiais jo vertė siekė daugiau nei 394 tūkst. eurų.
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė išsiskyrė nemenkomis kredito įstaigose laikomomis lėšomis – per 145 tūkst. eurų. Jos turto vertė per metus pakilo nuo 199 iki 259 tūkst. eurų.
Teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovaujantis socialdemokratas Julius Sabatauskas kartu su sutuoktine pernai deklaravo turto už daugiau nei 219 tūkst. eurų (užpernai – už beveik 202 tūkst. eurų.
Užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo (socialdemokratai) šeimos turtas per metus ūgtelėjo gana solidžiai – nuo 431 tūkst. iki beveik 583 tūkst. eurų. Didžiąją dalį jo sudarė nekilnojamasis turtas (165 tūkst. eurų) bei lėšos kredito įstaigose – beveik 140 tūkst. eurų.
Lenkų rinkimų akcijai atstovaujantis Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Jaroslav Narkevič su sutuoktine pernai deklaravo turto už daugiau nei 714 tūkst. eurų, nors metais anksčiau jo vertė siekė per 636 tūkst. eurų.
Seimo Žmogaus teisių komitetui vadovaujantis socialdemokratas Laurynas Šedvydis per metus turtą užaugino solidžiai – nuo 4 tūkst. iki 113 tūkst. eurų. Tačiau, kaip matyti iš deklaracijos, tą nulėmė už paskolą įsigytas butas, kadangi įsiskolinimai, kurių anksčiau nebuvo, pernai jau siekė 75 tūkst. eurų.
Seimo komitetaipajamų ir turto deklaracijosValstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
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