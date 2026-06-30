Santaupos, NT ir skolos: paviešintos besitraukiančios Vyriausybės ministrų deklaracijos

Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės deklaracijoje matyti, kad ji turi sukaupusi 67,5 tūkst. eurų piniginių lėšų. Sutuoktinio Vismanto Ruginio deklaracijoje nurodyta, kad jis turi žemės sklypų, kurių vertė 144 tūkst. eurų, 24 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namų, beveik 20 tūkst. eurų vertės akcijų, 12,7 tūkst. eurų vertės registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių ir 3,8 tūkst. eurų kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų.
Laikinojo aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko deklaracijoje nurodyta, kad jis turi 90,5 tūkst. eurų vertės namą, 20 tūkst. eurų vertės žemės sklypą, 2 tūkst. eurų vertės transporto priemonę. Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių eilutėje – 19,7 tūkst. eurų suma.
K. Žuromskas taip pat turi vertybinių popierių už 6,87 tūkst. eurų. Jis taip pat sukaupęs 43,3 tūkst. eurų piniginių lėšų. Beveik tiek pat, 42 tūkst. eurų, K. Žuromskas pasiskolinęs ir negrąžinęs.
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Sutuoktinės Ievos Žuromskienės deklaracijoje matyti, kad jai priklauso lygiai tokios pat vertės kaip nurodyta K. Žuromsko deklaracijoje namas, žemės sklypas, sutampa ir pasiskolintų bei negrąžintų lėšų suma. I. Žuromskienė turi sukaupusi 25,5 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Laikinojo ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo deklaracijoje pateikti duomenys, kad politikas turi 129,2 tūkst. eurų vertės turto daugiabučiuose, 11 tūkst. eurų vertės transporto priemonę ir 30 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Sutuoktinė Daiva Grikšienė nurodžiusi turinti 35 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas deklaravo 318,7 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Didžiausią jo turto dalį sudaro 153 tūkst. eurų vertės gyvenamieji namai (namo dalys) ir 102 tūkst. eurų vertės butai daugiabučiuose namuose. Laikinasis ministras taip pat deklaravo 32 tūkst. eurų vertės transporto priemones, 16,7 tūkst. eurų vertės žemės sklypus bei 15 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose. Taip pat nurodyta 78 tūkst. eurų pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma.
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Sutuoktinė Lina Vaičiūnienė nurodė kredito įstaigose ir ne jose turinti 8 tūkst. eurų.
Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas deklaravo turintis 153 tūkst. eurų vertės nekilnojamojo turto daugiabučiuose, kitų statinių – už 27,2 tūkst. eurų, jam taip pat priklauso 3 tūkst. eurų vertės žemės sklypas. K. Vaitiekūnas vairuoja 18 tūkst. eurų vertės transporto priemonę.
Laikinojo finansų ministro deklaracijoje įrašyta, kad jis turi 31 tūkst. eurų vertės akcijų, 30,6 tūkst. eurų piniginių lėšų. Prie pasiskolintų ir negrąžintų lėšų įrašyta 66,8 tūkst. eurų suma.
E. Grikšo sutuoktinė deklaracijos nepateikusi.
Laikinoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė turi 40 tūkst. eurų vertės namą, 2 tūkst. eurų vertės sklypą, 3 tūkst. eurų vertės transporto priemonę. Politikė taip pat sukaupusi 52 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė deklaravo turinti turo, kurio vertė siekia 141,3 tūkst. eurų. Ministrė turi 85 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namų (namo dalių). Taip pat deklaruota 45,9 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose, 5 tūkst. eurų vertės žemės sklypų, 3,9 tūkst. eurų vertės vertybinių popierių bei 1,5 tūkst. eurų vertės kiti statiniai, tokie kaip sodo nameliai, garažai ir inžineriniai statiniai.
Sutuoktinis Rimvydas Zailskas deklaravo 111,0 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Didžiausią jo turto dalį sudaro 85 tūkst. eurų vertės gyvenamieji namai (namo dalys), deklaruota 19,5 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose, 5 tūkst. eurų vertės žemės sklypų ir 1,5 tūkst. eurų vertės statinių.
Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turi 298 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namų. Politiko deklaracijoje įrašyta, kad jam priklauso ir 27,5 tūkst. eurų vertės žemės sklypas, 2,9 tūkst. eurų vertės akcijų bei 2,7 tūkst. eurų piniginių lėšų. R. Kaunas turi 180 tūkst. eurų vertės paskolą.
Laikinoji sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė deklaravo 63,5 tūkst. eurų vertės butą, 4,5 tūkst. eurų vertės transporto priemonę, 15,4 tūkst. eurų piniginių lėšų. Politikė pasiskolinusi 84,7 tūkst. eurų.
Jos sutuoktinio Mariaus Jakubausko deklaracijoje vienintelis įrašas – butas, kurio vertė tokia pati, kokią nurodė ir M. Jakubauskienė.
Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas turi turto, kurio vertė 336,5 tūkst. eurų. Deklaruoti 231 tūkst. eurų vertės butai daugiabučiuose namuose, 50 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose, 26,5 tūkst. eurų vertės transporto priemonės, 14 tūkst. eurų vertės statiniai bei tiek pat – 14 tūkst. eurų vertės registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai. J. Taminskas turi 34,4 tūkst. eurų pasiskolintų ir negrąžintų lėšų.
Sutuoktinė Monika Taminskienė deklaravo 375,3 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Didžiausią turto dalį sudaro 246 tūkst. eurų vertės butai daugiabučiuose namuose. Taip pat deklaruota 53 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose, 50 tūkst. eurų vertės žemės sklypų, 49,8 tūkst. eurų vertės kitų statinių bei 20,5 tūkst. eurų vertės transporto priemonės. Deklaracijoje taip pat nurodyta 162 tūkst. eurų pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma.
Laikinosios švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės deklaracijoje įrašyta, kad politikė turi 24,3 tūkst. eurų vertės butą, 62,5 tūkst. eurų vertės namų. Jai priklauso ir 3,4 tūkst. eurų vertės kiti statiniai bei 1,7 tūkst. eurų vertės žemės sklypas. R. Popovienė vairuoja 7,6 tūkst. eurų vertės transporto priemonę, o turimų piniginių lėšų suma siekia 74,4 tūkst. eurų.
R. Popovienė turi ir 40,8 tūkst. eurų skolą.
Jos sutuoktinis Egidijus Popovas deklaravęs tokios pat vertės kaip ir sutuoktinė namų bei 11,9 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Laikinoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė deklaravo 145,2 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Laikinoji ministrė turi 49,5 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose ir 35,3 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namų (namo dalių). Taip pat deklaruota 35 tūkst. eurų vertės transporto priemonės, 19 tūkst. eurų vertės žemės sklypų bei 11,9 tūkst. eurų vertės kitų statinių. R. Tamašunienė yra pasiskolinusi 24,5 tūkst. eurų.
Jos sutuoktinis Jaroslavas Tamašunas deklaravo 92,0 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Didžiausią jo turto dalį sudaro 35,3 tūkst. eurų vertės gyvenamieji namai (namo dalys) bei 19 tūkst. eurų vertės žemės sklypai. Taip pat deklaruota 11,9 tūkst. eurų vertės statinių, 4,8 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose, 2,5 tūkst. eurų vertės transporto priemonės ir 2,2 tūkst. eurų vertės registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai. R. Tamašunienės vyras taip pat turi 7,8 tūkst. eurų paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų.
Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič deklaravo 96,1 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Laikinasis ministras turi 60 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namų (namo dalių) ir 15 tūkst. eurų vertės žemės sklypų. Taip pat deklaruotos 15,1 tūkst. eurų vertės transporto priemonės ir 6 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose. V. Kondratovič yra pasiskolinęs 22,7 tūkst. eurus.
Informacijos apie laikinojo ministro sutuoktinės turtą nėra.
Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys nurodė turintis 160 tūkst. eurų vertės butų daugiabučiuose, 1 tūkst. eurų vertės transporto priemonių, 35,1 tūkst. eurų piniginių lėšų ir 101,5 tūkst. eurų pasiskolintų lėšų.
Sutuoktinės Vaidos Budrienės deklaracijoje nurodyta, kad ji turi tik 3 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Laikinojo žemės ūkio ministro Andrius Palionio deklaracijoje prie gyvenamųjų namų vertės įrašyta 2,3 tūkst. eurų suma, politikui taip pat priklauso 10,8 tūkst. eurų vertės kitų statinių ir 51,5 tūkst. eurų vertės žemės sklypų. A. Palionis turi 6 tūkst. eurų vertės transporto priemonę, akcijų už 23,3 tūkst. eurų, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių už 9,9 tūkst. eurų bei 67,2 tūkst. eurų piniginių lėšų. Skolų eilutėje – 11,6 tūkst. eurų.
Sutuoktinės Eglės Palionienės deklaracijoje nurodyta, kad jai priklauso 159 tūkst. eurų vertės butų daugiabučiuose, 20 tūkst. eurų vertės transporto priemonė, 11,7 tūkst. eurų piniginių lėšų. E. Palionienės pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma siekia 82,2 tūkst. eurų.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)pajamų ir turto deklaracijosministrai
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