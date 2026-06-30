Netikėtas posūkis Vilniaus būsto rinkoje: viename segmente butų kainos leidžiasi žemyn

Vilniuje birželį parduoti 382 nauji butai, tai – apie 13 proc. mažiau nei gegužę.
„Birželis rodo, kad būsto rinka susigrąžina prognozuojamumą. Pernai vasara buvo netipiškai aktyvi, o šiemet matome įprastą ritmą – prasidėjus atostogoms, dalis pirkėjų sprendimus atideda, duoda sau laiko daugiau lyginti, tikisi geresnių sąlygų“, – sako „Omberg Group“ komercijos direktorė Judita Gedutienė.
Birželį Vilniuje naujų butų likutis siekė 6043 butą – 1,5 proc. daugiau nei gegužę. Rinką papildė 4 nauji projektai arba jų etapai, kuriuose pasiūlyti 349 butai. Pasak J. Gedutienės, kelių pastarųjų mėnesių pasiūlos augimas jau pradeda keisti rinkos balansą. Pirkėjai turi daugiau pasirinkimo, o tai veikia kainas.
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„Kol kas nekalbame apie ryškesnes kainų korekcijas, o apie labai nuosaikius pokyčius ir didesnį plėtotojų lankstumą“, – teigia J. Gedutienė.
Vilniuje ekonominės klasės būsto pasiūlos kainos birželį siekė 3394 Eur/kv. m ir buvo 0,4 proc. didesnės nei gegužę. Vidutinės klasės būstas brango 0,2 proc. – iki 4319 Eur/kv. m. Tuo metu prestižinės klasės būsto kainos mažėjo iki 6830 Eur/kv. m.
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„Prestižinis segmentas Vilniuje šiuo metu yra įdomiausias. Čia kainos jau koreguojasi žemyn, nes ir pasiūla pastaruoju metu augo itin sparčiai – vien per gegužę ji padidėjo apie 25 proc. Tai reiškia, kad ieškantieji aukštesnės klasės būsto gali turėti daugiau pasirinkimo ir daugiau erdvės deryboms nei prieš kelis mėnesius“, – sako pašnekovė.
Vilniuje keitėsi ir pardavimų struktūra. Ekonominės klasės būsto dalis tarp visų pardavimų išaugo nuo 47 iki 56 proc. Daugiausia naujų butų birželį Vilniuje parduota Pašilaičiuose (62), Fabijoniškėse (50) Žirmūnuose (45).
Kaune birželį preliminariai parduoti 65 butai, apie 15 proc. mažiau nei gegužę. Kauno naujų butų likutis birželį augo 2,4 proc. ir siekė 1212 butų. Rinką papildė vienas naujas projektas su 59 butais.
Ekonominės klasės būsto kainos Kaune per mėnesį augo 1,4 proc. – iki 2961 Eur/kv. m. Vidutinės klasės kainos išliko stabilios ir siekė 3498 Eur/kv. m, o prestižinės klasės būsto kainos didėjo 0,7 proc. – iki 4419 Eur/kv. m.
Iš trijų didžiųjų miestų birželį labiausiai išsiskyrė Klaipėda. Čia preliminariai parduoti 64 nauji butai, tai yra apie 2,5 karto daugiau nei gegužę.
Klaipėdoje naujų butų likutis per mėnesį padidėjo 16 proc. ir siekė 807 butus. Rinką papildė 2 nauji projektai, kuriuose pasiūlytas 171 butas.
Birželį Klaipėdoje ekonominės klasės būstas sudarė net 81 proc. visų pardavimų, vidutinės klasės – 17 proc., prestižinės – 2 proc.
„Omberg Group“ vertinimu, bendras trijų didžiųjų miestų vaizdas rodo, kad pasiūla toliau auga, o pardavimai vasaros pradžioje tampa nuosaikesni. Tai nereiškia rinkos sustojimo, tačiau signalizuoja apie perėjimą į labiau subalansuotą, pirkėjui palankesnį etapą.
„Pastaruosius porą metų pirkėjai dažnai jautė, kad gerų pasirinkimų nėra daug, o sprendimą reikia priimti greitai. Dabar situacija keičiasi – pasiūla didesnė, tempas ramesnis, atsiranda daugiau galimybių rinktis. Labiausiai tai gali pajusti ieškantys aukštesnės klasės būsto ir turintys laiko neskubiems sprendimams“, – apibendrina J. Gedutienė.