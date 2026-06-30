Tyrimas: 8 iš 10 į „Tele2“ perėjusių klientų teigia mokantys mažiau

Apklausos duomenimis, 8 iš 10 į „Tele2“ perėjusių klientų sutinka, kad dabar už paslaugas moka mažiau nei pas ankstesnį operatorių. Dauguma jų taip pat teigia po perėjimo sutaupantys.
„Mūsų tikslas visada buvo paprastas – teikti klientams aukštos kokybės paslaugas už prieinamą kainą. Tai mūsų DNR. Matome, kad žmonėms svarbu ne tik sutaupyti, bet ir būti gerai aptarnaujamiems. Todėl nuosekliai dirbame, kad „Tele2“ klientai gautų aiškius pasiūlymus, patogų aptarnavimą ir kasdienius poreikius atitinkančias paslaugas“, – sako Petras Masiulis, „Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims.
Tyrimas rodo, kad rinkdamiesi „Tele2“ klientai dažniausiai vertino ne tik mažesnę mėnesio sąskaitą, bet ir aiškų kainos bei gaunamų paslaugų santykį. Didžioji dalis, priimdami sprendimą palygino trijų paslaugų tiekėjų pasiūlymus, ir tada pasirinko „Tele2“.
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Apklausa atskleidė, kad pasirinkimą lemia ne vien kaina. Apie 7 iš 10 į didžiausio Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ tinklą perėjusių klientų teigiamai vertina bendrovės požiūrį į klientą ir klientų aptarnavimo kokybę.
Kaina be kompromiso kokybei
„Tele2“ konkurencinga kaina nėra trumpalaikis pasiūlymas ar vienkartinė nuolaida. Didžiausias Lietuvos mobiliojo ryšio operatorius nuosekliai investuoja į tinklo modernizavimą, 5G plėtrą, bazinių stočių pajėgumus ir ryšio kokybę visoje Lietuvoje.
Bendrovė įgyvendina infrastruktūros plėtros projektus svarbiose šalies teritorijose. Vienas jų – mobiliojo ryšio stiprinimas „Via Baltica“ kelyje, kur planuojama įrengti 8 naujas bazines stotis. Jos taps bendro „Tele2“ tinklo dalimi, todėl geresnį ryšį turėtų pajusti ne tik keliaujantys pagrindiniu transporto koridoriumi, bet ir aplinkinių vietovių gyventojai bei verslai.
Nuo 2021 metų iš viso į 5G tinklą Lietuvoje „Tele2“ jau investavo beveik 14 mln. eurų. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį ryšio kokybei skirta dar 5,8 mln. eurų – ketvirčiu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šiuo metu „Tele2“ bazinių stočių skaičius Lietuvoje viršija 1600, bendrovės 5G ryšio tinklas pasiekiamas 90 proc., o 4G – 99,99 proc. Lietuvos gyventojų.