Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pažymėjo turintis turto už 734,3 tūkst. eurų. Gyvenamųjų prezidento namų (namo dalių), esančių Lietuvoje, vertė yra 373 tūkst. eurų. Tuo metu kiti Lietuvoje esantys statiniai (sodo nameliai, garažai, inžineriniai statiniai) įvertinti 13,1 tūkst. eurų. G. Nausėdos žemės sklypų vertė sieka 310,9 tūkst. eurų. O kelių transporto priemonių – 9 tūkst. eurų.
Prezidentas taip pat nurodė, kad kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, suma siekia 28,2 tūkst. eurų. O pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma – 3,1 tūkst. eurų.
Pirmoji ponia Diana Nausėdienė deklaravo turinti turto už 520,9 tūkst. eurų. Didžiausią jo dalį sudaro 321,5 tūkst. eurų vertės gyvenamasis namas (namo dalys) ir 166,7 tūkst. eurų vertės žemės sklypai. Ji taip pat deklaravo turinti 18,9 tūkst. eurų piniginių lėšų bei kitų statinių (sodo namelių, garažų, inžinerinių statinių), įvertintų 1,7 tūkst. eurais. D. Nausėdienės turimų kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė siekia 12,1 tūkst. eurų.
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Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės deklaracijoje matyti, kad ji turi sukaupusi 67,5 tūkst. eurų piniginių lėšų. Sutuoktinio Vismanto Ruginio deklaracijoje nurodyta, kad jis turi žemės sklypų, kurių vertė 144 tūkst. eurų, 24 tūkst. eurų vertės gyvenamųjų namų, beveik 20 tūkst. eurų vertės akcijų, 12,7 tūkst. eurų vertės registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių ir 3,8 tūkst. eurų kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų.
Netrukus paskirtuoju premjeru tapsiantis Mindaugas Sinkevičius nurodė turintis 15 tūkst. eurų vertės butą ir kitų statinių už 7,3 tūkst. eurų. Taip pat jam priklauso 96,2 tūkst. eurų vertės žemės sklypai.
M. Sinkevičius deklaracijoje įrašęs turintis 1,5 tūkst. eurų vertės kelių transporto priemonių. 1,2 tūkst. eurų įvertinti kiti registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai. Taip pat jis turi 11,7 tūkst. eurų piniginių lėšų.
M. Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė nurodo sukaupusi 5,7 tūkst. eurų piniginių lėšų. Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų eilutėje nurodyta 27,4 tūkst. eurų suma.
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas deklaravo 319,9 tūkst. eurų vertės turtą ir pinigines lėšas. Didžiausią J. Oleko turto dalį sudaro gyvenamieji namai (namo dalys), įvertinti 107,7 tūkst. eurų. Seimo pirmininkas taip pat turi 148,2 tūkst. eurų piniginių lėšų Lietuvos ir užsienio kredito įstaigose. Be to, deklaruota 17,8 tūkst. eurų vertės žemės sklypų, 15 tūkst. eurų vertės transporto priemonės, 16,8 tūkst. eurų vertės vertybiniai popieriai, 6,9 tūkst. eurų vertės kiti statiniai bei 7 tūkst. eurų vertės registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai.
J. Oleko sutuoktinė Aurelija Olekienė deklaravo beveik 120 tūkst. siekiančios vertės turtą ir pinigines lėšas. Didžiausią jos turto dalį sudaro 74,5 tūkst. eurų vertės gyvenamasis nekilnojamasis turtas ir 42,9 tūkst. eurai piniginių lėšų Lietuvos kredito įstaigose. Taip pat deklaruota 1,2 tūkst. eurų vertės žemės sklypų, 1 tūkst. eurų vertės transporto priemonė bei 869 eurų vertės registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai.
Mindaugas SinkevičiusGitanas NausėdaInga Ruginienė
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