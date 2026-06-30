Žinomas verslininkas A. Bosas atgaivino įspūdingą projektą: atskleidė, ką planuoja

Korporacijos savininkas Antanas Bosas „Vakarų ekspresui“ patvirtino, kad jau vyksta projektavimo darbai.
„Projektuojame, užsiprašėme projektavimo sąlygų. Daugiau detalių kol kas negaliu pasakyti“, – sakė A. Bosas.
Pasak jo, kvartalo plėtra bus vykdoma etapais, vadovaujantis dar 2004 metais patvirtintu detaliuoju planu bei tuomet parengta užstatymo koncepcija. Vis dėlto vieno ambicingiausių pirminio projekto sumanymų nuspręsta atsisakyti.
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Pastato rekordininko atsisakoma Nors galiojantis detalusis planas šioje teritorijoje leidžia statyti ir aukštesnius pastatus nei dabar stovintis 34 aukštų dangoraižis „Pilsotas“, dabartinės ekonominės sąlygos tokių sprendimų nebeleidžia. Dar prieš du dešimtmečius šioje teritorijoje buvo suplanuotas aukščiausias Lietuvoje pastatas, kuriam net buvo suteiktas pavadinimas „Kuršas“.
„Šiandien ekonomiškai neapsimoka statyti aukštesnių nei 20 aukštų pastatų. Buvo minčių statyti iki 150 metrų aukščio, apie 52 aukštų bokštą, tačiau tokio projekto kvadratinio metro kaina būtų tiesiog per didelė. Klaipėdai tai nebūtų racionalus sprendimas“, – teigė A. Bosas.
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Anot jo, pirmojo daugiabučio statybos leidimą tikimasi gauti dar iki šių metų pabaigos, jei tam nesutrukdys projektų derinimo procedūros.
„Tikimės iki metų galo gauti pirmojo namo statybos leidimą. Žinoma, daug kas priklausys nuo viešinimo procedūrų ir biurokratinių procesų, tačiau tokie yra mūsų lūkesčiai“, – sakė verslininkas.
Projektas bus įgyvendinamas etapais – kiekvienam pastatui bus rengiamas atskiras techninis projektas ir atskirai gaunami statybos leidimai.
Pasak A. Boso, būsimo kvartalo architektūrinė koncepcija iš esmės nesikeis – bus remiamasi anksčiau parengtu maketu, tačiau sprendiniai bus koreguojami atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą.
„Tas pats maketas, koks buvo, toks ir yra. Tik aukštingumas bus mažesnis – virš 20 aukštų nebestatysime. Sprendinius koreguosime pagal tai, kas ekonomiškai efektyviausia“, – aiškino jis.
„Gandrališkių“ projektas pradėtas įgyvendinti daugiau nei prieš du dešimtmečius ir turėjo tapti vienu ambicingiausių gyvenamųjų kvartalų Klaipėdoje. Tačiau jo plėtrą sustabdė pasaulinė 2009 metų finansų krizė.
Projektą vystančiai bendrovei „Plienas“ buvo iškelta bankroto byla, todėl daugiau nei pusė suplanuotos teritorijos taip ir liko neužstatyta.
Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija nuomos teise iki 2098 metų valdo dar tris šioje teritorijoje esančius neužstatytus sklypus, kurių bendras plotas siekia apie 4,5 hektaro. Juose pagal galiojantį detalųjį planą numatyta gyvenamųjų ir komercinių pastatų statyba.
Įgyvendinant „Gandrališkių“ projektą, šių sklypų nuomos teisės buvo įkeistos bankui. Tačiau A. Bosas pabrėžė, kad sklypai niekada nebuvo prarasti.
„Mes nebuvome jų praradę. Buvome tik įkeitę“, – sakė jis.
Verslininko teigimu, šiuo metu jokių kliūčių tęsti kvartalo plėtrą nebėra.
Visa „Gandrališkių“ teritorija kartu su jau pastatytais pastatais užima apie 9 hektarus.
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