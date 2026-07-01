Kaip primena portalas, „BaltCap Infrastructure Fund“ įmonė „Knowledge Investment“ 2020 m. už 11 mln. eurų pastatė ir privačioms švietimo įstaigoms – Karalienės Mortos mokyklai bei darželiui „Vaikystės sodas“ – išnuomojo mokyklos pastatą su vaikų darželiu.
Dėl 800 vaikų galinčių priimti objektų nuomos fondas ir A. Landsbergienės mokyklų tinklas sutarė 2018 m.
Naujausi Registrų centro duomenys rodo, kad birželio 26 d. „Knowledge Investment“ akcijas iš fondo įsigijo bendrovė „Kibirkštis“, kurios vienintelė akcininkė – A. Landsbergienė. Ši įmonė ir nuomojasi patalpas mokymo įstaigoms.
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„Knowledge Investment“ valdo 2 hektarų ploto žemės sklypą Lukšinės gatvėje, kuriame yra beveik 7,7 tūkst. kv. m bendro ploto bendrojo lavinimo mokykla, kiemo statiniai.
„BaltCap“ partnerio Simono Gustainio teigimu, turtas buvo parduotas, nes fondas gavo pasiūlymą, kuris atitiko jo grąžos lūkesčius. Sandorio vertės tuo metu jis neįvardijo.
„Kibirkšties“ direktorius Laurynas Baršukaitis savo ruožtu portalui taip pat sakė, kad sandorio vertė – konfidenciali. Pasak jo, artimiausiu metu pokyčių įsigytam NT nenumato, „Kibirkštis“ sieks ilgalaikio turto valdymo.
Anot S. Gustainio, pardavus mokyklos bei darželio sklypą ir pastatus, „BaltCap Infrastructure Fund“ planų toliau investuoti į švietimo infrastruktūrą neturi.
Austėja LandsbergienėBaltCapMokykla
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