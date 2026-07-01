ES pagal susitarimą su D. Trumpu naikina muitus JAV pramoninėms prekėms ir omarams

Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems JAV žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiant jiems geresnę prieigą prie ES rinkos.
Europos Komisija (EK) pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš JAV ir mažesnių kainų.
Šis susitarimas padėjo išvengti grėsusio ES ir JAV prekybos karo. Tačiau mainais blokas sutiko su iki 15 proc. JAV muitais daugumai į JAV eksportuojamų prekių ir, be kitų nuolaidų, sutiko panaikinti ES muitus JAV pramoninėms prekėms.
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ES susiejo savo muitų nuolaidas su apsaugos mechanizmu, kuris leistų jas sustabdyti, jei Vašingtonas nesilaikytų savo įsipareigojimų pagal susitarimą.
Šios priemonės baigs galioti 2029 m. gruodžio 31 d. Iki tų metų birželio 30 d. EK turi įvertinti pakeitimų poveikį ir gali siūlyti pratęsti muitų nuolaidas.
D. Trumpas buvo nustatęs JAV Nepriklausomybės dienos šventę liepos 4-ąją kaip prekybos susitarimo įgyvendinimo terminą ir perspėjęs, kad JAV muitai iš karto pakils į kur kas aukštesnį lygį, jei ES iki to laiko neįvykdys savo įsipareigojimų.
ES prieš tai aiškino vėlavimus įgyvendinti savo įsipareigojimus D. Trumpo sukeltais ginčais ir konfliktais. Darbas Briuselyje buvo kelioms savaitėms sustabdytas, kai D. Trumpas ginčo dėl Grenlandijos akivaizdoje laikinai pagrasino ES šalims naujais muitais.