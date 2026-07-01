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Inovacijų agentūra skelbia administracinių patalpų nuomos pirkimą

2026 m. liepos 1 d. 10:32
Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra skelbia Nekilnojamųjų daiktų (administracinių patalpų) nuomos pirkimą – planuojama išsinuomoti 1600–1900 kv. m. ploto administracines patalpas įstaigos veiklai vykdyti Vilniuje. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu.
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Nuoma numatoma 5 metų laikotarpiui, su galimybe sutartį pratęsti dar 5 metams. Nekilnojamųjų daiktų nuomos preliminari pradžia – 2026 m. gruodžio 31 d.
Nuomojamos patalpos turi būti ne žemesnės nei A energinio naudingumo klasės, išsidėsčiusios viename aukšte. Patalpos turi būti nutolę ne daugiau kaip 1000 m nuo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kurios oficialus adresas pasiūlymo pateikimo dieną bus Šeimyniškių g. 19–401, LT-09236 Vilnius. Kiti reikalavimai patalpoms detaliai aprašyti pirkimo sąlygose, su kuriomis galima susipažinti susisiekus nurodytais kontaktais – dokumentai teikiami susidomėjusiems tiekėjams.
Tiekėjai, pageidaujantys dalyvauti pirkime ir susipažinti su pirkimo sąlygomis, prieš jas gaudami turės pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą.
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Dėl konkurso sąlygų ir papildomos informacijos kviečiame kreiptis: el. paštu patalpos@inovacijuagentura.lt
Pasiūlymų teikimas
Pasiūlymai ir reikalingi dokumentai priimami iki 2026 m. liepos 20 d. 18:00 val.
Informacija apie perkančiąją organizaciją:
Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra,
kodas  125447177,
PVM mokėtojo kodas LT254471716,
registruotos buveinės adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, Lietuvos Respublika.
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