Kauno širdyje restoraną valdžiusi įmonė bankrutavo – susidarė milžiniškos skolos

„Grilintas Cinamonas“ veiklą pradėjo 2023 m. gegužės 1 d. ir netrukus išgarsėjo dėl neeilinio incidento – rugpjūčio 25 d. restorano prieigose ginkluota bei kaukėta gauja užpuolė prie stalo sėdėjusius klientus.
Kaip vėliau paaiškėjo, tiek užpuolikai, tiek užpultieji yra susiję su kriminaliniu pasauliu. Dėl šio išpuolio kaltinimai viešosios tvarkos pažeidimu buvo inkriminuojami aštuoniems vyrams – Juozui Minkevičiui, Tadui Mučinskui, Lukui Ščerbinskui, Karoliui Kavaliauskui, Edgarui Rezajevui, Vitalijui Zakrževskiui, Rokui Sipavičiui ir Gyčiui Kukliauskui.
Visus aštuonis vyrus Kauno apylinkės teismas lapkritį pripažino kaltais, daliai paskyrė laisvės atėmimo bausmes, nors, kaip paaiškėjo, dėl sulaikyme praleisto laiko nė vienas iš kaltinamųjų į belangę nesės.
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Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti keturi asmenys, jie taip pat siejami su nusikalstamu pasauliu. Buvęs restorano savininkas Rolandas Raibys interviu 15min pasakojo, jog po išpuolio restoranas susilaukė itin didelio lankytojų dėmesio – anot buvusio savininko, kitą dieną visi staliukai buvo rezervuoti.
Tačiau restoranas taip pat buvo pagarsėjęs ir didžiule darbuotojų kaita bei nenoru su jais atsiskaityti – „Kas vyksta Kaune“ redakcija nuolatos sulaukdavo liudijimų apie neišmokamus atlyginimus darbuotojams.
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Sausio 21 d. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) portalą buvo informavusi, jog vien nuo 2025 m. gruodžio 3 d. buvo gauti 11 skundų dėl neišmokamų atlyginimų, per tą patį laikotarpį taip pat gauta 11 darbo ginčų.
Nors restoraną įkūrė Rolandas Raibys, 2024 m. vasario 14 d. jis save atleido iš direktoriaus pareigų ir naująja direktore paskyrė Vasarę Mackevičiūtę, taip pat bendrovę UAB „Albanis“ pardavė aukciono būdu. Duomenų platformos „Okredo“ duomenimis, nuo praėjusių metų liepos 4 d. iki dabar visos „Albanis“ akcijos priklausė V. Mackevičiūtei. Tačiau R. Raibys ir toliau valdė restorano socialinių tinklų paskyras ir praėjusių metų rugpjūtį nusprendė restorano paskyrose išsilieti ant naujosios direktorės, esą ji netinkamai valdė restoraną.
Milžiniškos skolos tiekėjams ir buvusiems darbuotojams
„Kas vyksta Kaune“ skaitytojai prieš maždaug mėnesį pastebėjo, jog „Grilintas Cinamonas“ užsidarė ir išsikraustė iš patalpų. Anksčiau restoranas buvo ne kartą laikinai užsidaręs, tačiau šiuo metu restorano patalpos yra nuomojamos.
Paaiškėjo, jog kovo 3 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlė UAB „Albanis“ bankroto bylą. „Atsakovė neturi turto ir pajamų, iš kurių galėjo būti išieškoma skola ieškovei, todėl yra darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla“, – rašoma apygardos teismo nutartyje.
„Kas vyksta Kaune“ pasidomėjo, kiek valstybei, tiekėjams ir buvusiems darbuotojams buvo skolinga restoraną valdžiusi bendrovė. Paaiškėjo, jog skola valstybei nebuvo labai didelė, tačiau to paties nepasakysi apie skolą tiekėjams ar buvusiems darbuotojams.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovė Indrė Salyklytė nurodė, jog, naujausiais duomenimis, „Albanis“ VMI buvo skolinga 44,84 Eur. Kur kas didesnė skola susidarė „Sodrai“ – „Sodros“ komunikacijos specialistė Skirmantė Ramoškaitė portalui nurodė, jog „Albanis“ skola siekia 6991 eurą.
Taip pat VDI paklausėme, kokią sumą įmonė buvo skolinga buvusiems darbuotojams, tačiau VDI patarė kreiptis į bankroto administratorių, o šis – į teismą. Kauno apygardos teismas gegužės 21 d. nutartimi nustatė pirmosios ir antrosios eilės kreditorių finansinius reikalavimus.
Teismas nustatė 23 pirmosios eilės kreditorius, beveik visi kreditoriai – buvę darbuotojai. Bendra jų reikalavimų suma sudaro 61,7 tūkst. Eur. Didžiausios vertės finansinį reikalavimą pareiškė buvusi direktorė V. Mackevičiūtė, jai tenkinamas 10,5 tūkst. Eur reikalavimas.
Kiti buvę darbuotojai pareiškė skirtingo dydžio reikalavimus, dalies reikalavimai buvo gana nedideli ir siekė kelis šimtus eurų, tačiau kitiems darbuotojams įmonė buvo skolinga ir po kelis tūkstančius eurų, o vienai darbuotojai – daugiau nei 9 tūkst. eurų.
Taip pat nustatyti 23 antrosios eilės kreditoriai, jiems iš viso priskaičiuota daugiau kaip 96 tūkst. Eur. Didžiausios vertės reikalavimus pareiškė bendrovės UAB „Švyturys-Utenos alus“ ir UAB „Simaka“ – atitinkamai beveik 27 tūkst. ir 24,2 tūkst. Eur.
Nevykdė antstolio reikalavimų
Teismų slenksčius bendrovė mynė ir anksčiau – Alytaus apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovės MB „Fructus bonus“ ieškinį atsakovei UAB „Albanis“ dėl skolos priteisimo.
Teismas dokumentinio proceso tvarka priėmė preliminarų sprendimą – UAB „Albanis“ atžvilgiu priteisė 3 053 Eur skolą bei 6 proc. metines palūkanas.
Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi taip pat pripažino, jog UAB „Albanis“ nevykdė antstolio patvarkymo dėl skolos išieškojimo.
Ir nors bendrovė turėjo daryti išskaitas iš R. Raibio darbo užmokesčio ir pervesti pinigus antstoliui, UAB „Albanis“ to nepadarė. Dėl šių reikalavimų nevykdymo teismas direktorei V. Mackevičiūtei skyrė 500 Eur baudą ir papildomai paaiškino, kad baudos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.
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