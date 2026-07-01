Liepą elektros kainos gali būti dar didesnės nei birželį

Anot bendrovės, liepą didmeninė elektros kaina dažnai būna didesnė nei birželį – 2024 m. birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 91,64 euro, o liepą pakilo iki 97,93 euro už MWh. Taip pat pernai birželį elektros kaina siekė 43,01 euro, o liepą – augo iki 46,29 euro už MWh.
„Nors šiuo metu tikėtina, kad liepą elektros kainos išliks panašiame lygyje arba bus aukštesnės nei birželį, tam tikrą mažinantį poveikį gali turėti sumažėjusi geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose ir atpigusios dujos bei nafta. Vis dėlto didžiausią įtaką artimiausiomis savaitėmis ir toliau turės oro sąlygos, elektros vartojimas bei atsinaujinančios energijos gamyba“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Pasak M. Kavaliausko, šiemet Šiaurės šalyse mažėjant hidroelektrinių bei vėjo elektrinių gamybos pajėgumams, o paklausai išliekant didelei, didmeninės kainos gali kilti arba išlikti aukštos ir Baltijos šalyse.
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Jis teigia, kad karštomis dienomis daugiau elektros sunaudojama patalpų vėsinimui namų ūkiuose ir įmonėse, o didesnis vartojimas, ypač piko valandomis, gali kelti papildomą spaudimą didmeninėms kainoms.
„Vien aukštesnė temperatūra nebūtinai lemia kainų augimą – svarbu, kas tuo metu vyksta ir gamybos pusėje. Jei mažėja hidroelektrinių pajėgumai, vėjo gamyba išlieka silpnesnė, o elektros poreikis regione nemažėja, mažesnių kainų tikėtis sudėtinga. Pasitaiko, kad dėl didelių karščių mažinami ir tarpvalstybiniai elektros pralaidumai, o tai taip pat turi įtakos kainoms“, – sako bendrovės atstovas.
M. Kavaliauskas nurodo, kad elektros kainą lems bendras gamybos ir vartojimo balansas.
Bendrovės duomenimis, išimtis, kai birželį vidutinė didmeninė elektros kaina buvo didesnė nei liepą, fiksuota 2023 m. Tuo metu elektros kaina birželį siekė 98,69 euro, o liepą sumažėjo iki 83,84 euro už MWh.