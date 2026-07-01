Jo duomenimis, 2024 m. sausį Vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Toks Vyriausybės sprendimas buvo priimtas įgyvendinant Nacionalinės žemės tarnybos reformą.
Vienas iš valstybės parduotų sklypų buvo Jonavos centrinėje Jono Basanavičiaus gatvėje.
Kaip skelbiama, šį sklypą Jonavoje M. Sinkevičius, būdamas meru, 2024 m. gegužę iš valstybės įsigijo pasiūlęs tiek pat, kokia buvo pradinė aukciono kaina – už 11,67 tūkst. eurų, jis buvo vienintelis aukciono dalyvis.
M. Sinkevičiaus „skeletai spintoje“: faktai ar politinė kova?
Minėtą sklypą iš mero M. Sinkevičiaus 2025 m. už 55 tūkst. eurų įsigijo Jurbarko bendrovė „Fondatum“. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo „darbietis“ Viktoras Uspaskichas.
Įmonės vadovas Laimonas Grikšas portalui telefonu teigė nežinojęs, iš ko perka sklypą, o pardavimo skelbimą pamatęs internete.
Susiję straipsniai
LRT Tyrimų skyriaus teigimu, 38,23 aro sklype, esančiame Jonavos J. Basanavičiaus gatvėje, dabar stovi „Fondatum“ priklausanti automobilių plovykla „Smart Wash“.
Skelbiama, kad pats paskirtasis premjeras M. Sinkevičius tikina, kad sklypą įsigijo kaip eilinis pilietis ir nesikišo į sprendimų priėmimą.
Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės atstovė spaudai Jovita Stanevičiūtė portalui atsakymuose raštu nurodė, kad savivaldybė nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su sklypo J. Basanavičiaus gatvėje pardavimu.
Vis dėlto, LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad sklypas pardavimui pradėtas ruošti 2022 metų pradžioje. Skelbiama, kad vasario 10 dieną Jonavos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas inicijavo sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, o tai, anot tyrimą atlikusių žurnalistų, buvo pirmas žingsnis parduodant sklypą.
Paskirtasis premjeras dabar socialdemokratą V. Majauską įvardija kaip geriausią kandidatą pakeičiant jį Jonavos mero poste.
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) tikina, kad aukcionas buvo viešas, jame galėjo dalyvauti visi reikalavimus atitikę asmenys, o viešinimo laikotarpis nebuvo trumpesnis nei du mėnesiai iki aukciono pradžios.
NŽT pasidalino aukciono skelbimo kopija, tačiau LRT Tyrimų skyriui nepavyko patikrinti, ar šis skelbimas iš tiesų buvo matomas viešai, taip pat kiek laiko – interneto puslapis nebefunkcionuoja, o interneto archyvuose jo kopijų neišsaugota.
Aukcionas įvyko likus 9 darbo dienoms iki Žemės ūkio duomenų centro veiklos pabaigos – kovą šis centras uždarytas ir jo funkcijas vykdo pati NŽT.
LRT Tyrimų skyrius skelbia, kad 2024 m. M. Sinkevičius įsigijo sklypų už daugiau nei 71 tūkst. eurų, pernai – dar vieną sklypą už 21 tūkst. eurų.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) metinių deklaracijų duomenys rodo, kad 2023 metų pabaigoje M. Sinkevičius su žmona kredito įstaigose (ir ne jose) turėjo 21 tūkst. eurų. Už 2024 metus jis deklaracijos nėra pateikęs.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas ėjo 2011 m. – 2016 m., taip pat jas eina ir nuo 2019 m.
Mindaugas SinkevičiussklypasŽemė
Rodyti daugiau žymių