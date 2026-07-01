Seniausia Lietuvos grožinės literatūros leidykla VAGA pradeda naują etapą – jos vairą perima leidyklos LAPAS redakcija

1945 m. įkurta leidykla, nuo 1964 m. žinoma VAGOS vardu, per aštuonis dešimtmečius tapo viena svarbiausių Lietuvos literatūros leidėjų. Čia buvo leidžiama originali ir verstinė grožinė literatūra, pasaulinės klasikos serijos, Nobelio premijos laureatų kūriniai, literatūros kritikos, meno ir kultūros leidiniai. Savo istorijoje leidykla kasmet išleisdavo šimtus knygų ir suformavo ne vienos skaitytojų kartos bibliotekas.
Tuo metu leidykla LAPAS, per dvylika veiklos metų tapusi viena ryškiausių nepriklausomų Lietuvos leidyklų, pelnė pripažinimą už architektūros, dizaino, fotografijos, šiuolaikinės kultūros ir grožinės literatūros leidinius. Leidykla ne kartą įvertinta nacionaliniuose knygos meno konkursuose, o 2023 m. pripažinta Metų leidėju. Pastaraisiais metais LAPAS nuosekliai augino leidybos apimtis, plėtė tarptautinius ryšius ir stiprino skaitytojų bendruomenę.
Iki šiol leidyklai VAGA vadovavęs jos akcininkas Vytas V. Petrošius teigia, kad sprendimas perduoti leidyklą buvo brandintas galvojant apie jos ateitį. „Per aštuonis dešimtmečius leidykla VAGA tapo neatsiejama Lietuvos kultūros istorijos dalimi. Svarbiausia buvo rasti žmones, kurie suprastų šios leidyklos vertę ir gebėtų ją tęsti. Esu ramus, kad leidykla VAGA po 31-erių metų mano valdymo, perduodama į profesionalias, leidybą išmanančias ir jos ateitį matančias, patyrusios leidėjos Ūlos Ambrasaitės rankas.“
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„Tai ne tiek verslo sprendimas, o veikiau sentimentalus žingsnis. Esu labai dėkinga Vytui, kad sunkiausiais metais išlaikęs istorinę leidyklą savo rankose, ją perduoti nusprendė LAPO redakcijai. Augau namuose, kur svarbiausias svetainės elementas visada buvo lentyna, pilna VAGOS išleistų knygų. Visada žinojau, kad mano senelis Kazys Ambrasas buvo VAGOS vyriausiasis redaktorius. Nors jo nepažinojau, gausios jo pastabos skaitytose knygose netiesiogiai paskatino mane sukti redakcinio darbo keliu. Taip gimė nepriklausoma, kažkiek avangardiška ir pelno nesiekianti leidykla LAPAS.
Šiandien jaučiu didelę atsakomybę perimdama leidyklą VAGA – tiek kaip sėkmingą verslą, tiek kaip visą istorinį 80-ties metų Lietuvos grožinės literatūros leidybos paveldą. Norisi, kad leidykla VAGA išsaugotų savo vardą, autoritetą ir reikšmę Lietuvos kultūrai, kartu atrasdama naują kvėpavimą. Šitam žingsniui pasiryžau tik todėl, kad pasitikiu visa esama LAPO redakcija ir jaučiu jos palaikymą“, – sako leidyklos LAPAS įkūrėja Ūla Ambrasaitė.
LAPAS pabrėžia, kad leidyklos VAGA įsigijimas nereiškia istorinio leidyklos identiteto atsisakymo – priešingai, planuojama išlaikyti jos vardą, tęsti leidybines kryptis ir kartu ieškoti naujų formų, kaip legendinį ženklą aktualizuoti šiandienos skaitytojams.
Svarbu pažymėti, kad sandoris apima tik leidyklą VAGA. Jis nėra susijęs su knygynų tinklu VAGA, kuris ir toliau vykdys mažmeninę prekybą knygynuose bei elektroninę prekybą svetainėje vaga.lt.
„Norime aiškiai atskirti šias dvi veiklas. Knygynų tinklo VAGA šis sandoris neliečia – jis ir toliau tęs veiklą kaip iki šiol. Perduodama tik leidyklos veikla, o knygynai ir toliau dirbs savo skaitytojams bei partneriams“, – sako knygyno tinklo VAGA vadovas Deividas Petrošius.
LAPAS teigia, kad artimiausiu metu pagrindinis tikslas bus užtikrinti sklandų leidyklos veiklos perėmimą, išsaugoti santykius su autoriais, vertėjais ir partneriais bei parengti ilgalaikę VAGOS leidybos strategiją.
„Tikime, kad leidyklos stiprybė yra ne vien jos istorija, bet ir gebėjimas išlikti aktualiai. Leidyklos vardas kuriasi dešimtmečiais, tad ir dabar pokytis neįvyks per dieną. Paveldime gausų ir įvairų katalogą, jau pradėtas knygas, o pamažu pasimatys ir redakcinio darbo pokyčiai. Mums svarbu išlaikyti pagarbą tam, kas nuveikta per aštuonis dešimtmečius, ir kartu kurti naują VAGOS istorijos etapą“, – sako Ūla Ambrasaitė.
Leidyklos LAPAS ir leidykla VAGA nebus jungiamos į vieną leidyklą – abi ir toliau veiks kaip savarankiški leidybiniai ženklai, tačiau po vienos redakcijos stogu. Šis sandoris yra galimybė LAPUI išgryninti savo katalogą – gerai atpažįstamus architektūros, meno, dizaino ir kultūros leidinius, – o VAGA toliau stiprins savo, kaip grožinės literatūros, psichologijos, antropologijos ir verslo vadybos leidyklos poziciją. Tokiu būdu bus išsaugotos abiejų leidyklų stiprybės, kartu kuriant bendrą ilgalaikę leidybos viziją ir užtikrinant jų plėtrą. „Nesieksime VAGOS padaryti didele leidykla, o veikiau skirsime daugiau dėmesio katalogo kuravimui, ilgalaikei partnerystei su autoriais, ir planuojame leisti apie 20 knygų per metus,“ – teigia Ūla Ambasaitė.
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