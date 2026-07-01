VMI pradeda administruoti visas baudas – į antstolius bus kreipiamasi tik išimtinais atvejais

Išplėtus vieno langelio principo taikymą, gyventojai ir įmonės, prisijungę prie Mano VMI portalo, galės vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti nuo 2026 m. birželio 30 d. paskirtas baudas ir ekonomines pinigines sankcijas.
Institucijos automatizuotai realiu laiku perduos duomenis VMI, ir Mano VMI visi duomenys apie paskirtas baudas ir ekonomines sankcijas bus matomi vienoje vietoje. Nuo šiol kartu su mokesčiais ir administracinėmis baudomis VMI administruos ekonomines pinigines sankcijas, procesines baudas, teismų priteistas sumas ir kitus mokėjimus valstybei. Ši naujovė leis susidariusius įsiskolinimus padengti iš turimų permokų, o apie naujai atsiradusius įsipareigojimus gyventojai ir įmonės bus informuojami greičiau ir aiškiau.
„Tai vienas didžiausių pokyčių administruojant gyventojų ir verslo mokėjimus valstybei per pastaruosius metus.
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Anksčiau tarp skirtingų institucijų išskaidyta informacija nuo šiol sutelkiama vienoje vietoje. Gyventojams ir įmonėms bus paprasčiau matyti mokėtinas sumas, aktualią informaciją ir patogiau atsiskaityti su valstybe. Tuo pačiu mažėja administracinė našta institucijoms ir didėja viso proceso efektyvumas“, – sako VMI vadovės pavaduotojas Artūras Klerauskas.
Keičiasi ir pradelstų mokėjimų išieškojimo tvarka. VMI skolos išieškojimą inicijuos per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS), prieš tai informavusi gyventoją ar įmonę ir sudariusi galimybę skolą sumokėti savanoriškai. Neapmokėjus skolos, bus apribojamos skolininko sąskaitos visose finansų įstaigose. Skolai padengti reikalinga suma bus pervedama iš skolininko sąskaitų, paliekant lėšas būtiniausiems kasdieniams gyventojo poreikiams. Taip gyventojai ir įmonės pirmiausia galės padengti susidariusius įsiskolinimus ir išvengti papildomų išieškojimo išlaidų.
Į antstolius bus kreipiamasi išimtinais atvejais – jeigu lėšų sąskaitose nepakaks arba, kai antstoliai jau vykdys kitų to paties asmens skolų išieškojimą.
Kai skolos išieškojimą vykdys VMI, skolininkams reikės padengti nedidelį PLAIS palaikymo mokestį, kuris kartu su bankų taikomu lėšų pervedimo mokesčiu siekia apie 2 eurus.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)SkolaBauda
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