Žiniasklaida: su „Petrofac“ projektą Mažeikiuose vysčiusi subrangovė patyrė 5,6 mln. eurų nuostolį

Bendrovė taip pat turėjo mažinti darbuotojų skaičių, koncerno „Achemos grupė“ valdoma įmonė šiemet taip pat planuoja 17 proc. pajamų mažėjimą – jos turėtų siekti apie 27 mln. eurų.
Pasak portalo, 2025 m. bendrovės pardavimo pajamos išliko gana stabilios – sumažėjo 1,3 proc. iki 32,5 mln. eurų. Tiesa, ankstesniais bendrovės gyvavimo metais beveik 2 mln. eurų siekusį grynąjį pelną pakeitė 5,6 mln. eurų nuostolis, rodo Registrų centrui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai.
Pasak ataskaitos, vien „Giluminio naftos perdirbimo įrenginio“ projektas Mažeikiuose „Iremas“ įmonei kainavo 5,1 mln. eurų.
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Nuo tada, kai praėjusių metų lapkritį buvo pranešta apie nutraukiamą sutartį su „Petrofac“, įmonė „Iremas“ reikšmingai sumažino darbuotojų skaičių. „Sodros“ duomenimis, šį mėnesį jis siekė 325, kai praėjusių metų birželį bendrovėje dirbo 388 darbuotojai.
Kaip skelbta anksčiau, „Orlen Lietuva“ nutraukė 970 mln. eurų vertės žaliavos likučio konversijos įrenginio statybų sutartį su pagrindine projekto rangove Jungtinės Karalystės (JK) „Petrofac“, kuri susiduria su finansiniais iššūkiais.
Praėjusių metų kovą „Orlen Lietuva“ sudarė susitarimą su tuometine Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybe – pagal jį Lietuva Mažeikių gamyklos modernizavimo projektui įsipareigojo skirti daugiau nei 8 proc. bendrų projekto kaštų vertės paramą, kuri siekia apie 54 mln. eurų.
Kaip skelbta užsienio žiniasklaidoje, buvusi Mažeikių projekto rangovė „Petrofac“ jau keletą metų susiduria su finansiniais iššūkiais, bando restruktūrizuoti finansus, tačiau nesilaikydama sutartinių įsipareigojimų anksčiau prarado ir didelį jūros vėjo jėgainių projektą.
Nutraukusi sutartį su „Petrofac“, „Orlen Lietuva“ šiuo metu ieško kito generalinio rangovo.
Bendrovės duomenimis, Mažeikių naftos gamyklos žaliavos perdirbimo įrenginio projektas šiuo metu yra baigtas apie 80 proc.