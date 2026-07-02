Atsinaujinanti „Mada“: kaimynystės centro sėkmę lemia funkcinių ir emocinių poreikių darna

Kas lemia, kurį prekybos centrą pasirenkame?
Pasak bendrovės „Fifty5Blue“ vyresniosios rinkos tyrimų ir įžvalgų vadovės dr. Agnės Budžytės, prekybos centrų vaidmuo per pastaruosius metus reikšmingai pasikeitė. Šiandien žmonės į juos užsuka ne tik apsipirkti – čia susitinkama su draugais ar kolegomis, sportuojama, naudojamasi įvairiomis paslaugomis ar tiesiog leidžiamas laikas.
„Spartus gyvenimo tempas reikalauja vertinti ir atsakingai planuoti savo laiką, tad galimybė kasdienes užduotis atlikti vienoje vietoje, sumažinti stresą ir išvengti perteklinio keliavimo iš taško A į tašką B tampa itin vertinga. Daugiau laiko galime skirti sau, šeimai ar poilsiui, tad patogumas tampa ne tik funkcine, bet ir emocine nauda“, – sako dr. A. Budžytė.
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Jos teigimu, būtent todėl šiandien prekybos centrus verta vertinti ne vien pagal parduotuvių skaičių ar paslaugų pasiūlą. Tyrimuose naudojama „NeedScope“ metodika leidžia pažvelgti giliau – ji analizuoja ne tik tai, ką žmonės daro, bet ir kodėl jie tai daro, kokių emocijų bei patirčių ieško konkrečioje vietoje.
„Funkcinius sprendimus, tokius kaip parduotuvės ar paslaugos, konkurentai gali gana greitai nukopijuoti, tačiau emocinis ryšys su vieta ir atmosfera, kurią ji kuria, yra kur kas sunkiau atkartojami. Būtent tai ilgainiui lemia, ar prekybos centras tampa natūralia žmonių maršrutų dalimi“, – sako A. Budžytė.
Funkcinių ir emocinių poreikių balansas
Pasak UAB „Limada“ Rinkodaros vadovės Raimundos Vaišnorės, funkciniai lankytojų poreikiai dažniausiai yra gana aiškūs – žmonės nori patogiai apsipirkti, rasti reikalingas prekes bei paslaugas ir visus reikalus sutvarkyti „vieno sustojimo“ principu.
Bendrovės „Deloitte“ atliktas tyrimas atskleidė, kad žmonės šiandien vis dažniau renkasi prekybos centrus, kurie leidžia išvengti papildomų kelionių ir sudėtingos logistikos. Net 59 proc. apklaustųjų teigė, kad funkciniams poreikiams patenkinti jiems priimtiniausi vietiniai kaimynystės prekybos centrai, kuriuose visus reikalus galima sutvarkyti po vienu stogu.
„Tačiau ilgainiui vietą žmonės renkasi ne vien dėl funkcinių poreikių – svarbu ir tai, ar joje jaučiamasi gerai, ar ji tampa sava ir pažįstama. Manau, būtent funkcinių ir emocinių poreikių dermė yra sėkmingo kaimynystės centro pagrindas, todėl atnaujindami „Madą“ tam skiriame ypatingą dėmesį“, – sako R. Vaišnorė.
Anot R. Vaišnorės, žmonės prekybos centruose ieško skirtingų patirčių. Vieniems svarbu šurmulys ir nuolat besikeičianti aplinka, kiti vertina artumą, aiškumą ir ramybę.
„Siekiame išsaugoti tai, dėl ko „Mada“ daugelį metų buvo artima vietos bendruomenei, tačiau kartu papildyti ją naujomis paslaugomis ir erdvėmis“, – sako R. Vaišnorė.
Restoranų zona ir išskirtinė terasa ant stogo
Vienas ryškiausių atsinaujinusio prekybos centro akcentų bus restoranų zona, kurioje veiks 14 skirtingų maitinimo vietų, siūlančių įvairius formatus ir skonius.
„Kurdami restoranų zoną orientuojamės į du dalykus. Pirmiausia – į platų pasirinkimą, kad vienoje vietoje būtų galima rinktis iš skirtingų virtuvių ir maitinimo konceptų. Ne mažiau svarbi ir pati aplinka. Lauko terasos sukurs erdves, kurių šioje miesto dalyje šiandien trūksta – čia bus galima ne tik pavalgyti, bet ir leisti laiką“, – sako R. Vaišnorė.
Rekonstruota „Mada“ nuo kitų prekybos centrų skirsis ir savo atvira terasa ant stogo, į kurią ves palei pastato fasadą įrengti amfiteatriniai lauko laiptai. Stogo terasoje bus įrengta daugiafunkcė medinė kalvos formos konstrukcija, kuri taps išskirtiniu architektūriniu akcentu ir universalia laisvalaikio erdve įvairaus amžiaus lankytojams.
„Siekėme, kad viešosios erdvės būtų ne mažiau svarbios nei prekybos ar paslaugų pasiūla. Apželdinta aplinka, lauko terasos ir poilsio zonos sukuria daugiau priežasčių užsukti į prekybos centrą ir pasilikti jame ilgiau“, – sako R. Vaišnorė.
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