Vienas šaltinis teigė, kad Indija jau išsiuntė į Rusiją mažiausiai 60 tūkst. tonų benzino. Kitas šaltinis nurodė, kad į Rusiją plaukia du tanklaiviai, gabenantys po 30–40 tūkst. tonų benzino. Tuo metu trečias šaltinis agentūrai sakė, kad Rusija per mėnesį planuoja iš įvairių šalių importuoti 400 tūkst. tonų benzino.
Pasak „Reuters“, Rusiją vasarą suvartoja mažiausiai 110 tūkst. tonų benzino per dieną.
Indija yra viena didžiausių rusiškos naftos pirkėjų. „Reuters“ skelbė, kad birželį Indijos žalios naftos importas iš Rusijos pasiekė rekordą – 2,7 mln. barelių per dieną.
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Ukrainos dronų atakoms prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas sukėlus degalų stygių, Rusija taip pat ėmė pirkti daugiau degalų iš Baltarusijos.
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