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Klaipėdoje – įspūdingo masto nusikaltimas: darbuotojas galėjo pasisavinti per 0,5 mln. eurų (1)

2026 m. liepos 2 d. 08:13
Klaipėdos įmonės vadovas pranešė policijai apie daugiau nei pusės milijono eurų pasisavinimą. Įtariama, kad pinigus per trejus metus galėjo pasisavinti įmonės darbuotojas.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį 14 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi įmonės vadovas.
Jis pareiškė, kad nuo 2023 m. iki 2026 m. kovo 1 d., įmonės darbuotojas (duomenys nustatomi) suklastojo įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulės būdu iš įmonės pasisavino 563 tūkst. 303 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Kaip praneša „ve.lt“, aplinkybės tiriamos, už tokį nusikaltimą gresia bauda arba nelaisvė iki 8 metų.
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