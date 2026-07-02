Laukia ne tik didžiųjų projektų: kas gali pretenduoti į „Europos burių“ apdovanojimus?

Dalis organizacijų vis dar mano, kad „Europos burės“ skirtos tik dideliems infrastruktūros projektams ar milijoninėms investicijoms. Tačiau per beveik du dešimtmečius konkursas parodė ką kita – čia įvertinimo sulaukia labai skirtingos iniciatyvos, kurias vienija sukurtas pokytis.
Organizatoriai pabrėžia, kad svarbiausia ne tai, kurioje srityje projektas buvo įgyvendintas, o kokią vertę jis sukūrė žmonėms, bendruomenėms, verslui ar valstybei.
Paraiškų konkursui laukiama iki liepos 20 dienos.
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Nuo švietimo iki pažangių technologijų
Per ankstesnius konkurso metus tarp laureatų buvo ir švietimo, ir verslo, ir mokslo, ir viešojo sektoriaus projektų. Vieni jų padėjo kurti naujas mokymosi galimybes, kiti skatino inovacijas, stiprino regionus, gerino viešąsias paslaugas ar prisidėjo prie tvaresnės aplinkos kūrimo.
Todėl organizatoriai ragina nemanyti, kad konkursas skirtas tik vienai konkrečiai sričiai.
„Europos burėse“ gali dalyvauti projektai, finansuoti pagal 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. ES fondų investicijų programas bei planą „Naujos kartos Lietuva“. Svarbiausia, kad jie jau galėtų parodyti apčiuopiamus rezultatus ir jų poveikį.
Ne viską galima išmatuoti biudžeto eilutėmis
Vertinant paraiškas svarbus ne tik projekto mastas ar investuotų lėšų suma. Ne mažiau svarbu ir tai, ką investicijos leido pasiekti.
Vienais atvejais tai gali būti geresnės paslaugos gyventojams, kitais – naujos galimybės mokiniams ir studentams, stipresnis verslo konkurencingumas, spartesnis inovacijų diegimas ar didesnis bendruomenių įsitraukimas. Kai kurių projektų rezultatai matomi iš karto, kitų vertė atsiskleidžia tik po kelerių metų.
Vertinimo metu taip pat bus atsižvelgiama į atsakingą lėšų panaudojimą, projekto reputaciją bei skaidrų jo įgyvendinimą.
Projektas nebūtinai turi būti užbaigtas
Viena dažniausių priežasčių, kodėl organizacijos nesiryžta teikti paraiškos, yra įsitikinimas, kad projektas jau turi būti visiškai baigtas.
Vis dėlto konkurso organizatoriai primena, kad dalyvauti gali ir projektai, kurių didžioji dalis veiklų jau įgyvendinta, tačiau galutinis užbaigimas dar laukia ateityje. Svarbiausia, kad būtų galima pagrįsti pasiektus rezultatus ir jų kuriamą vertę.
Tokia galimybė leidžia konkurse dalyvauti gerokai platesniam projektų ratui – nuo ilgalaikių infrastruktūros iniciatyvų iki sparčiai augančių inovacijų ar bendruomeninių projektų.
Galimybė parodyti savo istoriją
Įgyvendinant projektą dažnai didžiausias dėmesys tenka terminams, veikloms ir rezultatų rodikliams. Tačiau tai, kas projekto komandai atrodo savaime suprantama, kitiems gali tapti pavyzdžiu, kaip investicijos kuria pokytį.
Būtent tokių iniciatyvų ir ieško „Europos burės 2026“ – projektų, kurie neapsiribojo suplanuotomis veiklomis, bet sukūrė vertę, juntamą ir pasibaigus finansavimui.
Organizatoriai kviečia nedelsti ir paraiškas pateikti iki liepos 20 dienos, registruojantis konkurso svetainėje: www.Europosbures.lt
Projektai, labiausiai įprasminę ES investicijų kuriamą vertę, bus apdovanoti iškilmingoje ceremonijoje rugsėjo 24 dieną Vilniuje.
Finansų ministerija (FM)KonkursasInvesticijos
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