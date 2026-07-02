VMVT gavo vartotojo pranešimą, kad kūdikiams skirtoje triušienos su ryžių dribsniais ir cukinijomis tyrelėje „Marmaluzi“ aptiktas svetimkūnis – kaulo gabalėlis.
Šio maisto produkto gamintojas – UAB „Kėdainių konservų fabrikas“, partijos nr. P2 0081.
Prekė buvo išplatinta „Maximos“, „Norfos“ ir „Sanitex“ prekybos tinkluose.
Smūgis populiarioms maisto pristatymo platformoms: VMVT pradeda tyrimą dėl higienos pažeidimų
Kaip portalui Lrytas sako VMVT specialistai, gavę informaciją apie nesaugų produktą jie visuomet atšaukia visą nustatyto nesaugaus produkto partiją.
„Gavusi pranešimą, VMVT nustato, kurios Lietuvos prekybos vietos gavo ar platina nesaugų produktą, ir perduoda jiems aiškius nurodymus: kuo skubiau susigrąžinti produktą iš rinkos ir užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie galimą riziką.
Susiję straipsniai
Be to, prekybos vietoms nurodoma viešai skelbti informaciją ir sudaryti sąlygas pirkėjams grąžinti nesaugius produktus. Tai yra pardavėjų ir prekybos tinklų atsakomybė, nes jie privalo apsaugoti savo klientus nuo galimų sveikatos pavojų“, – teigiama VMVT komentare.
Tarnybos atstovų teigimu, šiuo atveju tai buvo vartotojo pranešimas, tad reaguojant į jį buvo imtasi saugumo priemonių ir atšaukta visa produkto partijos linija.
„Tokiai atvejais visa produkto partija yra atšaukiama saugumo sumetimais, visi jie nėra tiriami dėl saugos. Todėl jei vartotojai šį produktą turi ir jau suvartojo, tai nebūtinai reiškia, kad jis gali būti nesaugus. Vis dėl to, turint namuose tokį produktą, kuris yra paskelbtas kaip nesaugus ir yra atšaukiamas iš rinkos, reikia nevartoti ir grąžinti pardavėjui.
Vartotojams primename, kad pasijutus blogai reikia kreiptis į gydymo įstaigą, o pastebėjus įtartinus maisto produkto požymius, produkto nevartoti bei nedelsiant informuoti VMVT“, – ragina VMVT.
Pasiteiravus, kaip kūdikiams skirtoje tyrelėje galėjo atsirasti kaulas, tarnybos specialistai sako, kad nesaugūs gaminiai gali atsirasti ir dėl gamybos įrenginių problemų ar kitų gamyboje pasitaikančių nesklandumų: „Kaip ir visais atvejais vykdome tyrimus ir aiškinamės priežastis.“
kūdikiaiValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)tinklai
Rodyti daugiau žymių