Savo ir vyro gyvenimą Rusijoje S. Baranauskienė vadino savotiška tremtimi. Ji portalui tikino, kad jokių pavogtų pinigų R. Baranauskas neišsivežė ir teigė, jog V. Antonovo prisipažinimas kaltu prieš teismą Lietuvoje su jais neturi nieko bendro.
Anot besislapstančio buvusio „Snoro“ banko dalininko žmonos, jie Rusijos sostinėje gyvena nepasiturinčiai – butą nuomojasi jau daugybę metų, automobilio neturi ir visur keliauja naudodamiesi metro.
Naujienų agentūra ELTA primena, jog buvę „Snoro“ vadovai R. Baranauskas ir V. Antonovas pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo. Jie buvo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis paskelbtas už akių.
Pamatykite: į posėdį atvesdintas vienas iš buvusių banko „Snoras“ akcininkų V. Antonovas
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
Susiję straipsniai
Baudžiamojoje byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai. Du iš šių skundų yra susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir R. Baranausku. Kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais.
Nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
Vilniaus apygardos teismo užpernai kaltu dėl 8 nusikaltimų pripažintas V. Antonovas šią savaitę stojo prieš Lietuvos apeliacinį teismą, kur davė parodymus ir pripažino savo kaltę. Jis į Lietuvą iš Prancūzijos, kur slapstėsi, atvežtas gegužę.