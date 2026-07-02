Teismas: V. Antonovas laisvės atėmimo bausmę gali pradėti atlikti dar neįsiteisėjus nuosprendžiui

Nuosprendis V. Antonovui įsiteisės, kai sprendimą priims minėtas Lietuvos apeliacinis teismas.
Baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę, antradienį V. Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę.
„Snoro“ bankrote ir toliau lieka neatsakytų klausimų: vieno tikėtis tikrai nereikia
V. Antonovas kartu su kitu buvusiu „Snoro“ akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 m. rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių.
Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
V. Antonovą Vilniaus apygardos teismas užpernai pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų.
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Abu buvę „Snoro“ vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Baudžiamojoje byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai. Du iš šių skundų yra susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir kitu buvusiu banko „Snoras“ vadovu – R. Baranausku. Kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais.
Nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
Ūla Klimaševska (ELTA)