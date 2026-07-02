Uždaro vieną didžiausių „Maximų“ Kaune – pirkėjų laukia penkių mėnesių pertrauka

Liepos 7 d. beveik penkiems mėnesiams atnaujinimui laikinai uždaroma viena didžiausių „Maximos“ parduotuvių Kaune.
„Parduotuvės paskutinė darbo diena prieš atnaujinimą bus liepos 6 d., todėl pasiruošti ilgesniam savaitgaliui kauniečiai galės kaip įprasta – pirkėjai bus aptarnaujami iki 22 valandos“, – informuoja „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Planuojama, kad strategiškai patogi parduotuvė sugrįžtantiems pirkėjams duris vėl atvers žiemos pradžioje. Po atnaujinimo šioje parduotuvėje pirkėjai ras gausesnį šviežio maisto produktų asortimentą, praplėtą kasų zoną, kurią papildys daugiau naujos kartos savitarnos kasų, parduotuvės interjeras taps modernesnis.
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„Atkreipiame dėmesį, kad atnaujinimo metu nedirbs šiame prekybos centre įsikūrę verslai, įskaitant ir „Eurovaistinę“, nes pastatas iš esmės bus rekonstruojamas. Dėl šios priežasties ir planuojamas laikinas visiškas prekybos centro uždarymas. Kol parduotuvė neveiks, pirkėjus kviesime rinktis artimiausią trijų X „Maximą“, esančią adresu Savanorių pr. 255“, – priduria ji.
Prekybos tinklo atstovė tuo pačiu informuoja, kad jau nuo šiandien, t. y. liepos 2 d., atnaujinimui besiruošiančioje trijų X Kauno „Maximoje“ pirkėjai gali 50 proc. pigiau, perkant dvi ir daugiau prekių, pasirūpinti pramoninėmis, augalų ir jų priežiūros, gyvūnų bei vaikų ir kūdikių prekėmis, išskyrus pradinio maitinimo kūdikių mišinius iki 6 mėn. ir specializuotus kūdikių mišinius.
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Nuo šeštadienio, liepos 4 d., 30 proc. nuolaida bus suteikiama ilgo galiojimo maisto prekėms, kai jų perkama dvi ar daugiau. Tokia pati išpardavimo sąlyga taikoma ir šaldytiems produktams.
Liepos 6 d., paskutinę šios „Maximos“ darbo dieną – pirmadienį, pirkėjų lauks dar daugiau mažos kainos pasiūlymų. Pavyzdžiui, 40 proc. nuolaida, perkant dvi ar daugiau prekių, bus suteikiama visam šviežiam maistui.
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