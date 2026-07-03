„Maxima“ sumažino šviežios sveriamos lietuviškos kiaulienos kainas

Nuo liepos 2 d. tokius populiarius produktus, kaip kiaulienos mentę, nugarinę ar kumpį „Maximos“ pirkėjai gali įsigyti iki 25 proc. pigiau. Kainas sumažinti leido centralizuojami mėsos paruošimo procesai – dviejų X „Maximos“ parduotuvėse šviežia sveriama lietuviška mėsa tiekiama jau išpjaustyta pas tiekėjus.
„Siekiame, kad pirkėjai galėtų įsigyti kokybišką šviežią lietuvišką mėsą už dar geresnę kainą. Nuosekliai ieškome sprendimų, leidžiančių mažinti sąnaudas ir užtikrinti, kad ši nauda tiesiogiai atsispindėtų galutinėje kainoje pirkėjams“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.
Nors dalis mėsos paruošimo procesų centralizuota, asortimentas ir taikomi kokybės kontrolės reikalavimai nesikeičia. Pirkėjams ir toliau siūloma tik lietuviška produkcija – visa šviežia sveriama mėsa vitrinose yra 100 proc. lietuviškos kilmės.
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Be to, „Maxima“ yra vienintelis prekybos tinklas Lietuvoje, siūlantis ir kiaulieną be antibiotikų. Tai leidžia pirkėjams rinktis produkciją, užaugintą laikantis aukštesnių gyvūnų gerovės ir atsakingo ūkininkavimo standartų.
Išskirtinis dėmesys kokybei
„Maxima“ šviežios mėsos kokybę užtikrina visoje tiekimo grandinėje – nuo tiekėjų atrankos ir reguliarių patikrų jų gamybos vietose iki logistikos bei parduotuvių. Papildomai atliekami savikontrolės laboratoriniai tyrimai, leidžiantys dar prieš produktui pasiekiant pirkėją įsitikinti, kad jis atitinka visus kokybės ir maisto saugos reikalavimus. Tai padeda ne tik išlaikyti aukštus kokybės standartus, bet ir operatyviai reaguoti į bet kokius galimus neatitikimus.
„Maisto saugai netaikome jokių kompromisų, todėl mėsos produktų kokybę nuosekliai tikriname trimis etapais – pas tiekėjus, logistikos sandėlyje ir parduotuvėje. Kiekviename jų vertiname skirtingus kokybės kriterijus – nuo gamybos procesų ir žaliavos iki transportavimo, laikymo sąlygų bei galutinės produkcijos kokybės prekybos vietoje“, – teigia „Maximos“ Maisto gamybos ir kokybės departamento direktorė Karolina Aganauskienė.
Centralizuotas išpjaustymo procesas leidžia išlaikyti vienodus kokybės reikalavimus ir užtikrinti didesnį galutinio produkto atsekamumą visoje tiekimo grandinėje. Be to, automatizuota užsakymų sistema leis tiksliau prognozuoti paklausą, efektyviau planuoti tiekimą bei valdyti atsargas, todėl tikimasi sumažinti maisto švaistymą ir dar efektyviau naudoti žaliavas.
Pokyčiai parduotuvėse
Siekiant užtikrinti mažesnes kainas pirkėjams ir centralizuojant dalį mėsos paruošimo procesų, dviejų X „Maximos“ parduotuvėse uždaryti mėsos cechai. Nepaisant to, pirkėjams dviejų šiose parduotuvėse darbuotojai ir toliau svers, mals ir atpjaus šviežios lietuviškos mėsos, o trijų X „Maximos“ parduotuvėse mėsos cechai ir toliau veiks. Šiose parduotuvėse siūlomas platesnis, išskirtinis mėsos asortimentas – nuo įprastų jautienos, kiaulienos ir vištienos produktų iki avienos, veršienos bei įvairių mėsos subproduktų.