„Pigu.lt“ finansinis lūžis – augančias pajamas lydėjo pelnas

Preliminariais duomenimis, bendrovė fiksavo 0,6 mln. eurų pelną prieš palūkanas, mokesčius, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą ir nematerialiojo turto amortizaciją EBITDA. Fiksuotas sąnaudas kompanija sumažino apie 1 mln. eurų, o kintamas – apie 1,3 mln. eurų.
„Per metus iš sąnaudų nepakeliančios e. platformos tapome lengvesne, greitesne ir patikimesne. Augome 40 procentų, o patiriamas sąnaudas mažinome 22 procentais. Pelningumą pasiekti planavome kitąmet, tačiau jį fiksuojame jau pirmąjį šių metų ketvirtį, kas mėnesį“, – sako Dainius Liulys, „Pigu.lt“ generalinis direktorius.
Anot jo, įmonė pirmą kartą per pastaruosius 5 metus veikia visaverčiu prekybos ciklu. „Esame sukaupę konkurencingą prekių asortimentą sandėlyje, kurį nuolat pildome, užtikrindami „užsisakyk ir atsiimk šiandien“ paslaugą mūsų klientams. Pagrindiniai procesai veikia stabiliai ir efektyviai, o pardavimų skatinimo veiksmai įgyvendinami taip, kaip numatyta mūsų strategijoje“, – teigia D. Liulys.
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Pasak jo, pozityvių rezultatų leido pasiekti akcininkų pasitikėjimas „Pigu.lt“ valdančios „PHH Group“ grupės strategija, dabartine vadovybe ir ilgalaikiu potencialu. „Tvirtas akcininkų užnugaris, ankstesnių nuostolių padengimas ir transformacijos finansavimas, tam skiriant 40 mln. eurų, leido mums 2025 metais įgyvendinti grupės veiklos pokytį, orientuotą į geresnę klientų patirtį, o tuo pačiu – ir grupės pelningumą“, – sako D. Liulys.
Anot jo, grupės veiklos kaštus optimizuoti įgalino praėjusiais metais nuosekliai vykdyta ir šiemet tęsiama strateginė transformacija, AI įgalinimas ir žymiai efektyvesnė logistikos grandinė bei procesai. „Šiuo metu tęsiame pokytį didžiausią dėmesį skirdami tolesniam procesų optimizavimui, AI įrankių diegimui ir e. prekybos centrų technologiniam modernizavimui“, – teigia D. Liulys.
Vadovo teigimu, grupės transformacija apima daugiau nei vidinių procesų efektyvinimą. Įmonė vykdė aktyvias derybas su tiekėjais, mažino prekių įsigijimo kaštus ir klientams pateikė dar konkurencingesnius pasiūlymus. Be to, kompanija didino sandėlyje laikomų prekių kiekį ir trumpino pristatymo laiką – daugelį prekių klientai gali atsiimti dar tą pačią ar kitą dieną.
Šiuo metu „Pigu.lt“ siūlo rinktis iš 5,5 mln. skirtingų prekių, apie 0,75 mln. yra pačios įmonės siūlomos prekės. Bendrovė skaičiuoja, kad per metus vieno užsakymo vertė yra išaugusi apie 10 procentų. Pirkėjų, kurie apsiperka bent kartą per metus, yra apie 2 mln., kurie perka kartą per mėnesį – 350 tūkstančių.
Anot D. Liulo, įgyvendinant pokytį, e. prekybos centrai atsisakė nuostolingų pardavimų. Grupė atsigręžė į klientą, pasiūlė geresnę apsipirkimo patirtį ir susigrąžino pirkėjų pasitikėjimą savo veikloje užtikrinusi esminių e. prekybos principų taikymą. E. platformos nuo prekių kiekybės pasuko į kokybę, pasiūlė klientams aktualų produktų asortimentą, patogumą, patikimumą ir užsakymų pristatymo greitį.
Klientų lojalumo ir pasitenkinimo apklausos NPS (Net Promoter Score) duomenimis, vis daugiau pirkėjų rekomenduotų „Pigu.lt“ paslaugas kitiems. NPS įvertis „PHH Group“ augo net 24 punktais visose rinkose – Baltijos šalyse ir Suomijoje. Lietuvoje fiksuotas augimas 22 punktais, Estijoje – 21 punktu, Latvijoje – 17 punktų, Suomijoje – net 43 punktais. „PHH Group“ rinkodaros investicijų grąža (ROI) išaugo 27 procentais.
Tarp svarbių žingsnių – „Pigu.lt“ ženkliai išaugintas laiku pristatytų užsakymų skaičius. 2026 m. kompanija daugiau nei 95 proc. užsakymų klientams paruošia laiku arba greičiau nei pažadėta.
„Pigu.lt“ kaip pardavėjas daugiau nei 98 proc. prekių išsiunčia laiku. Edukuojame ir daug dirbame, kad augtų ir 95 proc. pristatymo laiku rodiklis, kurį skaičiuojame drauge su kitais e. prekybos centre dirbančiais pardavėjais. Siekdami užtikrinti aukščiausius prekių kokybės ir pristatymo standartus, reikšmingai sumažinome jų neatitinkančių pardavėjų skaičių, atsisakėme net 95 proc. Kinijos pardavėjų paslaugų“, – sako D. Liulys.
Prieš metus parengusi 160 iniciatyvų transformacijos planą, apie 70 proc. jo kompanija jau yra įgyvendinusi. „Pirmuosius vaisius jau raškome, o likusi dalis plano dalis – tolesnio mūsų augimo potencialas“, – konstatuoja vadovas.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Klientai pasiūlymus e. platformose per metus peržiūri virš 500 milijonų kartų.