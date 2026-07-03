J. Taminskas pažėrė kritikos LTOU: mažiau lėšų skirkit viešiesiems ryšiams, daugiau liks saugumui

„Mano manymu, dabar finansai nėra tinkamai valdomi ir (…) nėra paskirstomi į tas sritis, į kurias būtina juos paskirstyti, tokias kaip saugumas ir tvarumas“, – Eltai ketvirtadienį sakė laikinasis ministras.
Tuo metu interviu Eltai pareigas paliekantis LTOU vadovas Simonas Bartkus teigė, kad pastarosios Vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikė kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui.
Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą.
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„Labai iš tikrųjų negražu sakyti, kad trūksta finansavimo saugumui, kai oro uostai skiria milžiniškas sumas marketingui – viešiesiems ryšiams mažiau skirkim ir bus daugiau pinigų oro uostų saugumui“, – teigė J. Taminskas.
„Oro uostai privalo tinkamai valdyti savo biudžetą, kiekviena įmonė, strateginė įmonė privalo racionaliai naudoti lėšas. (…) Saugumas yra numeris vienas ir tikrai turi pakankamai oro uostai finansų, kad juos galėtų paskirstyti ten, kur juos reikia paskirstyti. Šiai dienai saugumas yra prioritetas, (…) vadinasi, reikia (…) sumažinti minkštųjų projektų apimtį ir skirti kietiesiems projektams“, – tikino jis.
Laikinojo ministro teigimu, naujasis LTOU generalinis direktorius prioritetą turės teikti ne tik oro uostų saugumui, bet ir tvarumui bei aplinkosaugai, skrydžių krypčių išlaikymui.
„Ne vieną kartą įgarsinau, (…) į ką ypatingai reikia atkreipti dėmesį (naujai vadovybei – ELTA) ir ko iki šios dienos trūko – tai pirmiausia saugumas. Mes patys matėme, susidūrėme ir pamatėme, kaip buvo reaguojama, kai dronas įskrido į Lietuvą, (…) kaip nebuvo pasiruošę oro uostai. Tai aš jau seniai kartojau, diena iš dienos, kad jie į tai turi dėti dėmesį, kaip ir į antidroninių sistemų vystymą oro uostuose“, – aiškino J. Taminskas.
„Antra dedamoji, kuri yra labai svarbi, yra tvarumas – tai susideda iš kelių dalių, tai yra ir skrydžių tvarumas. Tai reiškia ne tik, kad turi pritraukti skrydžius, kas savaime suprantama ir būtina, bet juos reikia ir išlaikyti. Negali būti taip, kad skrydis atėjo, mes turime kryptį, džiaugiamės, pasitinkame lėktuvą, (…) o vėliau po 3 mėnesių ar po pusmečio aviakompanija nutraukia tuos skrydžius, neišlaikome mes tvarių krypčių tvariai ilgą laiką ir tai nėra sveika. Be kita ko, tvarumas yra ir gamtosauga“, – pažymėjo jis.
Apie tai, kad abiejų šalių sutarimu palieka pareigas, S. Bartkus pranešė kovą, po poros savaičių Susisiekimo ministerija pranešė ir apie sprendimą formuoti ir naują valdybą, kuri darbus turėtų pradėti rugpjūtį.
Laikinai LTOU vadovaus įmonės komercijos departamento direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, naująjį vadovą išrinks naujai suformuota valdyba – šį procesą kuruoja ministerija.