Lietuvos oro uostams laikinai vadovaus Gintarė Norvilaitė-Tautevičė

Liepos 3 d. dabartiniam LTOU generaliniam direktoriui Simonui Bartkui baigus darbą pozicijoje, nuo liepos 4 d. laikinai generalinės direktorės pareigas eis įmonės komercijos departamento direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
„Dėkoju už galimybę pastaruosius keletą metų dirbti komandoje su Simonu Bartkumi, kuris prisidėjo prie reikšmingų pokyčių mūsų šalies oro uostuose. Kartu dėkoju už pasitikėjimą laikinai vadovauti įmonei kol bus išrinktas naujas žmogus šiai pozicijai.
Šiuo pereinamuoju laikotarpiu mano pagrindinis tikslas bus išlaikyti įmonės veiklos stabilumą tęsiant visus užsibrėžtus tikslus bei infrastruktūros plėtrą“, – teigia laikinoji Lietuvos oro uostų generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
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Naująjį LTOU generalinį (-ę) direktorių (-ę) išrinks naujai suformuota įmonės valdyba, kuri, kaip planuojama, darbus pradės rugpjūtį. Įmonės valdybos formavimą kuruoja LR Susisiekimo ministerija.