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Lietuvos oro uostams laikinai vadovaus Gintarė Norvilaitė-Tautevičė

2026 m. liepos 3 d. 08:43
Lietuvos oro uostai (LTOU) praneša, kad, liepos 3 d. generalinio direktoriaus pareigas palikus Simonui Bartkui, tris šalies oro uostus valdančiai įmonei laikinai vadovaus komercijos departamento direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 
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Liepos 3 d. dabartiniam LTOU generaliniam direktoriui Simonui Bartkui baigus darbą pozicijoje, nuo liepos 4 d. laikinai generalinės direktorės pareigas eis įmonės komercijos departamento direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
„Dėkoju už galimybę pastaruosius keletą metų dirbti komandoje su Simonu Bartkumi, kuris prisidėjo prie reikšmingų pokyčių mūsų šalies oro uostuose. Kartu dėkoju už pasitikėjimą laikinai vadovauti įmonei kol bus išrinktas naujas žmogus šiai pozicijai.
Šiuo pereinamuoju laikotarpiu mano pagrindinis tikslas bus išlaikyti įmonės veiklos stabilumą tęsiant visus užsibrėžtus tikslus bei infrastruktūros plėtrą“, – teigia laikinoji Lietuvos oro uostų generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
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