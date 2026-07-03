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M. Sinkevičius žada didesnes pensijas: ar tam bus atvertas milijardinis „Sodros“ rezervas?

2026 m. liepos 3 d. 12:23
Ūla Klimaševska
Būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais senatvės pensijos bus didinamos, tačiau kol kas nekomentuoja, ar tam galėtų būti panaudota dalis milijardinio „Sodros“ rezervo.
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„Kol kas nenorėčiau anonsuoti tų pokyčių, kurie gali laukti – žinome, kad tas (pensijų – ELTA) indeksavimas vyksta, jis susijęs su ekonomikos augimu. Aišku, kad didėjimas bus, bet kokios apimties, kiek tai galėtų koreliuoti ar būti susieta su „Sodros“ rezervo panaudojimu – neimprovizuosiu“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Šių metų valstybės biudžete, priklausomai nuo turimo stažo, gyventojų pensijos vidutiniškai augo 12 proc. – vidutinė senatvės pensija sudaro 750 eurų, su būtinuoju stažu – 810 eurų.
Diskusijos dėl galimo didesnio „Sodros“ rezervo panaudojimo atsinaujino po to, kai šiemet įsigaliojus pensijų reformai iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė du penktadaliai dalyvių, o į „Sodrą“ atitinkamai grįžo dalis valstybės subsidijos.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, „Sodros“ rezervas dabar sudaro virš 4 mlrd. eurų, tačiau šiemet, gyventojams po reformos įsigaliojimo toliau traukiantis iš antrosios pakopos, jis turėtų augti iki daugiau nei 6 mlrd. eurų.
Seimas dar pernai rudenį pritarė prezidento iniciatyvai pensijoms didinti skirti bent 20 proc. ir ne daugiau 75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio, tačiau projektui vis dar laukiama Vyriausybės išvados.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) duomenimis, per pirmus tris mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40 proc. visų dalyvių – beveik 550 tūkst. žmonių, pensijų fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto.
Mindaugas SinkevičiuspensininkaiPensijos
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