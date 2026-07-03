Milijonines investicijas planavusiai bendrovei – rimtos problemos: akcininkai priėmė sprendimą dėl bankroto

Apie įmonės plėtros planus anksčiau plačiai rašyta žiniasklaidoje, tačiau vėliau pasirodė informacija apie turto areštus ir teisinius ginčus.
Pastaraisiais mėnesiais bendrovės finansinė situacija reikšmingai pablogėjo, pradėjo mažėti darbuotojų skaičius. Pagal naujausius duomenis, šiuo metu bendrovėje dirba 16 darbuotojų, nors metų pradžioje jų buvo 19.
2026 m. birželio 5 d. bendrovės akcininkai priėmė sprendimą inicijuoti savanorišką bankroto procesą, o kreditoriams buvo išsiųsti oficialūs pranešimai dėl nemokumo proceso inicijavimo. Juose nurodoma, kad bendrovė nebegali laiku vykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir siūlo kreditoriams spręsti dėl pagalbos susitarimo arba bankroto proceso ne teismo tvarka.
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Remiantis naujausia finansine informacija, 2025 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė apie 243 tūkst. eurų, registruoti 3 turto areštai.
Tuo metu „Sodros“ skola sudaro 6 124,32 Eur, einamojo mokumo koeficientas sumažėjo iki 0,07, kai sektoriaus mediana siekia apie 2,5. Kritinio padengimo koeficientas tesiekia 0,04, o nuosavybės ir turto santykis – 12,43 proc., kas rodo itin silpną finansinį stabilumą.
Bendrovės finansiniai sunkumai atsispindi ir teisinėje aplinkoje. Pagal turimus duomenis, užfiksuota 11 teismo procesų, iš kurių 8 – bendrovė dalyvauja kaip atsakovė. Bylose reiškiami reikalavimai dėl skolų priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių. Dalis bylų baigėsi teismo sprendimais, dalis – taikos sutartimis.
Tačiau didžiausią susirūpinimą, kaip skelbia „JURIS LT“, kelia pradėti išieškojimų vykdymo procesai. Bendra viešai matomų vykdomų išieškojimų suma viršija 4,1 mln. eurų, nors atskiros sumos gali būti susijusios su tais pačiais ginčais ar vykdomaisiais dokumentais, todėl jų nereikėtų automatiškai laikyti atskiromis skolomis.
Portalas Lrytas pamėgino susisiekti su bendrovės atstovais viešai nurodomu telefono numeriu, tačiau paaiškėjo, kad pastarasis yra nenaudojamas. Nepasiekiama ir bendrovės internetinė svetainė.
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