Prekybos tinklų „Rimi“, „Iki“, „Norfa“, „Lidl“ ir „Maxima“ atstovai portalą Lrytas informavo, kad darbo grafiko pokyčių nenusimato – parduotuvės lankytojų lauks įprastomis valandomis.
Jokių pokyčių nenumatyta ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolių“ parduotuvėse, vaistinėse, restoranuose, pramogų ir laisvalaikio vietose.
Šių bankų klientams permainų bus
Ekonomistui M. Sinkevičiaus pažadai skamba keistai: „Jis turėjo pakankamai laiko“
„Artea“ banko padaliniai pirmadienį dirbs tik Vilniaus ir Šiaulių „Akropoliuose“ bei Šiaulių „Tilžėje“, informavo Komunikacijos projektų vadovė Ieva Marija Černiauskaitė.
„Skambinantiems ir rašantiems taip pat pranešame, kad liepos 6 d. nedirbs nuotolinis klientų aptarnavimo centras. Jeigu praradote mokėjimo kortelę, nedelsiant skambinkite +370 610 44447 ir ją blokuokite. Tai galite padaryti bet kuriuo paros metu, taip pat ir šventinėmis dienomis“, – pridūrė ji.
Liepos 6 d. pervedimai į sąskaitas „Artea“ banke, kai ir mokėtojas, ir gavėjas yra banko klientai, bus atliekami įprastai ir įskaitomi iš karto. Tuo metu lėšas iš kito banko „Artea“ banko klientai galės gauti, jei siuntėjo bankas teikia momentinių mokėjimų paslaugą. Momentiniai pervedimai eurais į kitus bankus, kurie yra prisijungę prie momentinių mokėjimų sistemos, vyks įprastai.
„Atkreipiame dėmesį, kad liepos 6 d. yra ne darbo diena Europos bankų asociacijos kliringo sistemoje, todėl šią dieną „Artea“ bankas nevykdys SEPA ir kitų tipų tarpbankinių kredito pervedimų. Tokie mokėjimai, pateikti liepos 5 d. po 16 val., bus vykdomi liepos 7 d.“ – pranešta klientams.
Susiję straipsniai
„Luminor“ interneto bankas ir bankomatai liepos 6 d. veiks įprastai, tačiau dauguma klientų konsultavimo centrų nedirbs. Išimtis – Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras, kuris klientus aptarnaus nuo 10 iki 21 val. Skambučių centras šventinę dieną nedirbs, pranešė banko atstovė Birutė Eimontaitė.
Pervedimai banko viduje ir momentiniai mokėjimai tarp bankų bus vykdomi įprasta tvarka – bet kuriuo paros metu. Tačiau šio banko klientams taip pat vertėtų turėti omenyje, kad pirmadienį nebus vykdomi įprastiniai mokėjimai eurais (SEPA) ir kita valiuta į Lietuvoje ar užsienyje registruotus bankus.
„Dėl šios priežasties klientai, planuojantys atlikti tokius mokėjimus, raginami tai padaryti iki liepos 3 d. 16 val. Mokėjimai, atlikti vėliau, gavėjo sąskaitą pasieks artimiausią darbo dieną po šventės – liepos 7 d.“ – informavo B. Eimontaitė.
Jei banko nedarbo metu prireiktų užblokuoti mokėjimo kortelę, tai galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444.
„Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas pranešė, kad liepos 6 d. banko padaliniai nedirbs.
„Konsultacijų telefonu centras liepos 6 d. dirbs kaip įprastai dirbama vakarais bei sekmadieniais, kuomet klientams suteikiamos būtiniausios paslaugos. Pvz., prarastos kortelės ar prisijungimo priemonės blokavimas, draudimo žalos registravimas“, – teigė G. Vercinskas.
Informuoja dėl laiškininkų ir kurjerių paslaugų
Valstybės dieną dirbs tik dalis prekybos centruose įsikūrusių Lietuvos pašto skyrių. Tądien laiškininkų ir kurjerių paslaugos nebus teikiamos, informavo Lietuvos paštas.
LP EXPRESS paštomatai veiks įprastai, tačiau liepos 6 d. siuntos į juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.
Prieššventinę dieną, sekmadienį, keisis ir dalies prekybos centruose veikiančių Lietuvos pašto skyrių darbo laikas.
Su Lietuvos pašto skyrių darbo laiku per Mindaugines kviečiame susipažinti žemiau esančioje lentelėje:
darbo laikasmindauginėsparduotuvė
Rodyti daugiau žymių