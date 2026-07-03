Kaip nurodoma VVTAT feisbuko profilyje, prekės ITEM No. HS-4978/864, brūkšninis kodas 5865033230320. Šios kapsulės pripažintos pavojingomis.
„Nustatyta, kad šis žaislas neatitinka nustatytų saugos reikalavimų – po 24 val. mirkymo kapsulėse esančios brinkiosios medžiagos matmenys padidėjo daugiau nei 50 proc., palyginti su pradiniais matmenimis.
Pavojus sveikatai – kyla užspringimo ir uždusimo pavojus“, – įspėja tarnyba.
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Iš Kinijos importuotas kapsules platina mažoji bendrija „Forkas“. Jai uždrausta tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, be to, nurodyta jį pašalinti iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)pavojingasžaislas
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