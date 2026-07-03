Vyriausybės planuose – dar didesnės vaiko išmokos: aiškinsis ir dėl „Sodros“ rezervo

Šie punktai numatyti penktadienį registruotame 21-osios Vyriausybės programos projekte.
Siekiant didinti gimstamumą, numatyta pertvarkyti vaiko išmokų sistemą taip, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį – tam planuojama didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, plėsti paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vienų vaikus auginančių tėvų šeimoms.
Taip pat numatyta iki 2027 m. pabaigos įvesti nemokamą pradinių klasių mokinių maitinimą, prioritetą teikiant sveikam maistui.
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Planuojama peržiūrėti vaikų dienos centrų finansavimo modelį, atsižvelgiant į minimalios algos bei vartojimo prekių ir paslaugų kainų kilimą, kad jų tinklas apimtų visą šalies teritoriją.
I. Ruginienės Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane buvo numatyta iki 2028 m. pradžios atlikti „Sodros“ rezervo analizę – naujoji Vyriausybė taip pat ketina apsispręsti dėl optimalaus rezervo dydžio ir rasti pusiausvyrą tarp fondo augimo bei pensijų indeksavimo.
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„Nustatysime socialiai priimtiną balansą tarp Socialinio draudimo rezervinio fondo kaupimo ir pensijų didinimo“, – teigiama projekte.
Vyriausybė numato papildomai indeksuoti senatvės pensijas, atsižvelgiant į atlyginimų augimą ir siekiant priartinti senatvės pajamų pakeitimo normą prie ES vidurkio.
Tarp planų – pensijų kaupime skatinti aktyviau dalyvauti darbdavius, siekti platesnio politinio susitarimo dėl orios senatvės dabartiniams ir būsimiems pensininkams užtikrinimo.
Numatoma tobulinti ir išankstinių pensijų sistemą, užtikrinant, kad tokią pensiją pasirinkę asmenys gautų papildomą priemoką, kai sumažintos pensijos suma susilygina su išankstinės pensijos laikotarpiu išmokėta suma.
Taip pat numatyta patvirtinti vyresnio amžiaus visuomenės poreikiams skirtos sidabrinės ekonomikos plėtros strategiją, kuri apimtų galinčių dirbti senjorų buvimo darbo rinkoje priemones, sveikatos priežiūros, reabilitacijos ir socialinės pagalbos sprendimus.
Vyriausybės programa Seimui turėtų būti teikiama ateinantį antradienį, tai sudarys galimybę darbą pradėti naujajam Ministrų kabinetui.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybės programaišmokos vaikams
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