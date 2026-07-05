Prancūzijoje sulaikyta verslininkė iš Lietuvos: pareikšti įtarimai dėl neteisėtų NT sandorių

Kaip praneša Kipro žiniasklaida, moteris buvo sulaikyta jai ruošiantis išvykti iš šalies.
Įtariama, kad ji galėjo būti susijusi su graikų kipriečiams priklausančio NT, esančio Šiaurės Kipre, neteisėtu valdymu ar prekyba. Kipro valdžios institucijos tokias veikas traktuoja kaip galimą privačios nuosavybės teisių pažeidimą.
Pranešama, kad moteris jau kurį laiką gyveno Kipre ir vykdė veiklą nekilnojamojo turto sektoriuje Šiaurės Kipro teritorijoje.
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Šiuo metu pradėta ekstradicijos į Kiprą procedūra. Galutinį sprendimą dėl jos perdavimo turės priimti Prancūzijos teismas.
Pati lietuvė socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame teigė, kad yra sulaikyta ir gynėsi dėl savo veiklos.
Jos teigimu, veikla buvo vykdoma laikantis galiojančių teisinių procedūrų Šiaurės Kipre.
PrancūzijaKiprasverslininkė
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