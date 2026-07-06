Paaiškėjo, kodėl I. Ruginienės Vyriausybės nariai liks be išeitinių

„Vadovaujantis Vyriausybės įstatymo nuostatomis, teisė į išeitinę išmoką Vyriausybės nariams, Vyriausybei atsistatydinus pagal Vyriausybės įstatymo 9 str. 6 dalį (tai atitinka dabartinę situaciją), nepriklauso.
Tokią tvarką numato Vyriausybės įstatymo 13 straipsnis (Kitos Vyriausybės garantijos)“, – Eltai perduotame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.
„Taip pat pažymime, kad pagal Vyriausybės įstatymo 13 straipsnio 2 dalį „Atlyginimą ministrui pirmininkui apskaičiuoja ir išmoka Vyriausybės kanceliarija, o ministrams – ministerijos.
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Vyriausybės nariai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka“, – akcentavo ji.
Minimos įstatymo dalys numato, kad Vyriausybė gali atsistatydinti premjero siūlymu priimdama nutarimą, kurį ministras pirmininkas tą pačią dieną įteikia prezidentui. Būtent tokiu būdu atsistatydino I. Ruginienės ministrų kabinetas.
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Tiesa, įstatyme taip pat reglamentuojama, kad pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams, dviejų vidutinių mėnesio darbo užmokesčių dydžio kompensacija priklausytų tuo atveju, jei darbas baigiamas po Seimo rinkimų, kai sudaromas naujas ministrų kabinetas.
Tuo metu vieno vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio kompensacija priklausytų, jei įgaliojimai nutrūktų, kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujos Vyriausybės programai, kai parlamentas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą ministrų kabinetu ar premjeru, kai ministras pirmininkas atsistatydina arba miršta, bei tuo atveju, kai pasikeitus daugiau kaip pusei ministrų arba išrinkus prezidentą Vyriausybė iš naujo negauna Seimo įgaliojimų.
Vis tik, šios kompensacijos nemokamos Vyriausybės nariams, kai jie paskiriami ministru pirmininku ar ministrais naujai sudarytoje Vyriausybėje, taip pat jei jie yra išrinkti Seimo nariais.
ELTA primena, kad paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį parlamentui teiks Vyriausybės programą. Pastaroji registruota penktadienio popietę.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
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