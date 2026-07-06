R. Mikaliūnienė: nuo šeimos verslo iki tarptautinių finansų konsultantų gretų

Rasa vadovauja Šiaulių skyriaus finansų konsultantų grupei ir pripažįsta – šis pokytis buvo vienas geriausių jos gyvenimo sprendimų, mat šiandien Rasa turi daugiau laiko sau, aktyviam laisvalaikiui ir šeimai.
Sprendimas, atvėręs dvidešimt metų trunkantį karjeros kelią
Prieš daugiau nei 20 metų Rasa nė nemanė nuosavo verslo pakeisti nauju profesiniu keliu. Tuomet ji tiesiog konsultavosi dėl savo pačios gyvybės draudimo sutarties su asmenine finansų konsultante, o ši, veikiausiai pamačiusi, jog Rasa turi savybių, reikalingų finansų konsultanto veiklai, pasiūlė išbandyti save šioje srityje.
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Tačiau tai nutiko ne iš karto: „Visą gyvenimą dirbau nuosavame versle, kurį sukūrėme drauge su vyru. Apie gyvybės draudimo paslaugas, kaupimą pensijai gilesnių žinių neturėjau, taigi pasiūlymo jungtis prie „Allianz Lietuva“ finansų konsultantų tinklo tą kartą atsisakiau.“
Tačiau pasėta mintis moters neapleido. Po pusmečio R. Mikaliūnienė visgi ryžosi nueiti į įžanginius mokymus, skirtus norintiems tapti „Allianz Lietuva“ finansų konsultantais. Juos išklausiusi Rasa suprato, jog buhalterės specialybės žinios šiame karjeros kelyje tikrai pasitarnaus. Pradėjusi nuo finansų konsultanto pozicijos, su laiku pasiekdavo vis aukštesnį karjeros laiptelį ir dabar vadovauja finansų konsultantų grupei.
Profesinis kelias tapo asmeninio augimo dalimi
Pasak pašnekovės, dabartinė jos veikla kažkuo panaši ir į nuosavą verslą. Čia itin svarbi atsakomybė, savidisciplina, veiklos planavimas, organizavimas, tikslų išsikėlimas:
„Ši veikla nėra darbas, kai 8 valandą įsijungi kompiuterį, o 17 valandą išjungi, uždarai duris ir pamiršti. Čia, kaip ir versle, prisiimi atsakomybę dėl sprendimų, nuo tavęs priklauso rezultatas.
Aš, vadovaudama grupei finansų konsultantų savo dieną segmentuoju. Dalį laiko skiriu administraciniam darbui, dalį – bendravimui su finansų konsultantais, gilinuosi į jiems kylančias problemas ir padedu jas spręsti, motyvuoju, ugdau, išklausau. Vadovo darbas yra savotiškas trenerio darbas“, – pasakoja vyr. grupės vadovė.
R. Mikaliūnienė neabejoja, kad anuomet taikliai pasirinko naują veiklos kryptį. „Džiaugiuosi, jog išdrįsau save atrasti naujame profesiniame kelyje, sakyčiau – net įgyti naują finansų konsultantės specialybę, atradau veiklą, kurioje galiu pritaikyti anksčiau įgytas žinias“, – savo pasirinkimą iš laiko perspektyvos vertina moteris.
MDRT narystė – aukščiausios klasės profesionalų ženklas
Keliauti mėgstanti R. Mikaliūnienė džiaugiasi, kad ir profesinė veikla suteikia tokių galimybių.
„Allianz Lietuva“ labai stipri komandinė dvasia, o žmonės skatinami nuolatos tobulėti. Rengiami įvairūs konkursai, yra specialios programos, kurios nuolat skatina augti ir pranokti save. Kai motyvuoju savo grupės finansų konsultantus, sakau, kad šioje įmonėje viena pagrindinių jų siekiamybių yra narystė MDRT („Million Dollar Round Table“) organizacijoje“, – sako R. Mikaliūnienė.
MDRT vienija geriausius draudimo, finansų konsultantus iš viso pasaulio, kurie kiekvienais metais įvykdo tam tikrus numatytus reikalavimus ir gali siekti narystės.
„Į MDRT susirenka finansų konsultantai iš visų žemynų. Jų būna tūkstančiai, ir tada supranti, jog gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo paslauga yra aktuali visame pasaulyje. Jos svarba nepriklauso nei nuo žmogaus rasės ar tikėjimo, nei nuo mentaliteto ar socialinės padėties.
Mes turime tris pavojus visose šalyse: tai kritinės ligos, traumos ir mirtys. Nesvarbu, kokioje šalyje žmogus gyvena, susidūrus su viena iš šių nelaimių, draudimo išmoka yra aktuali“, – kalba R. Mikaliūnienė.
Kodėl finansinė apsauga tampa ramybės pagrindu
Pašnekovė sako, jog žmonės vis geriau supranta, jog gyvybės draudimas yra reikalingas norint gyventi kuo paprasčiau ir ramiau.
„Didžiulė mano patirtis, ilgalaikis ryšys su klientais leido suprasti, jog tie, kurie laiku priėmė pamatuotą sprendimą turėti saugiklį gyvybės draudimo pavidalu – gyvena ramiau. Ir jie tikrai tą supranta ištikus ligai, nelaimei, traumai. Tačiau, jei žmogus finansinio saugiklio neturi, atsidūrus sudėtingoje situacijoje, nerimo dar daugiau, nes tenka galvoti ir apie pinigus“, – sako Rasa ir pasidalija asmenine patirtimi.
Dar žiemą išvykusi į kalnų slidinėjimo kurortą Austrijoje patyrė traumą. Nesuvaldžiusi slidžių užvažiavo ant ledo, porą kartų vertėsi. Taip jau nutiko, kad neatsisegus slidėms R. Mikaliūnienei įskilo blauzdikaulis, šoninis ir priekinis kryžminiai raiščiai nuplyšo, buvo pažeisti abu meniskai. Už patirtas traumas gauta išmoka siekė beveik 5,5 tūkst. eurų.
„Kai neturi sveikatos, noro, energijos, o privalai sukti galvą, iš kur gauti pinigų, turbūt yra pats nemaloniausias jausmas. Faktas – gyvybės draudimo išmoka negrąžina sveikatos, tačiau nuima papildomą rūpestį, suteikia galimybę rinktis, kur ir kaip gydytis, paprastai tariant, tiesiog palengvina gyvenimą.“