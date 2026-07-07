„Pigu.lt“: „Retail media“ augimas perrašo reklamos taisykles

„Retail Media“ tampa vienu sparčiausiai augančių rinkodaros kanalų, leidžiančių pasiekti pirkėją tuo momentu, kai jis jau ieško konkretaus produkto ir yra pasiruošęs pirkti. Šiandien matome, kad vis daugiau pardavėjų įdarbina „Retail Media“ ne kaip papildomą reklamos kanalą, o kaip vieną svarbiausių pardavimų auginimo įrankių“, – sako Dainius Čepulis, „PHH Group“ Retail Media vadovas.
Anot jo, pirkėjo kelias iki prekės tampa vis trumpesnis, o tai iš esmės keičia skaitmeninės reklamos taisykles. Anksčiau pirkėjas reklamą pamatydavo viename kanale, prekės ieškodavo kitame, o pirkimą užbaigdavo e. parduotuvėje. „Šiandien šie etapai susilieja – sprendimas dažnai priimamas vos keliais paspaudimais, net neišeinant iš e. platformos. Laimi tie pardavėjai, kurių prekės yra tinkamame kanale tinkamu metu, o „Retail Media“ leidžia būti ten, kur vyksta pats svarbiausias – pirkimo sprendimas“, – konstatuoja D. Čepulis.
Jo teigimu, žaidimo taisykles keičia ir dirbtinio intelekto įrankių naudojimas apsipirkimo procese. „Google“ paieškos reklamos nukreipia tiesiai į produkto puslapį, „Perplexity“ leidžia apsipirkti paieškos rezultatuose, o „ChatGPT“ diegia „Instant Checkout“ funkcionalumą, suteikiantį galimybę prekę įsigyti pokalbio lange. Tyrimai rodo, kad per AI įrankius į e. parduotuves atėję žmonės prekę įsigyja apie 30 proc. dažniau nei lankytojai iš kitų kanalų.
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Pasak D. Čepulio, reklamos savitarnos platforma „PHH Ads“ įgalina „Pigu.lt“ pardavėjus reklamuotis ne tik e. platformoje. Platus rinkodaros priemonių spektras aprėpia galimybę dalyvauti televizijos reklamos kampanijose, produktų integracijas TV laidose, publikuoti turinį naujienų portaluose, organizuoti produktų vaizdo apžvalgas ir įgyvendinti kitus turinio rinkodaros projektus.
„Prekių ženklams padedame suplanuoti kompleksines rinkodaros kampanijas ir užtikrinti nuoseklią komunikaciją sparčiai augančiose Baltijos šalių ir Suomijos rinkose. Duomenimis grįsti įrankiai įgalina tiksliai nustatyti, kurios prekės yra paklausiausios, kurioms verta skirti reklamos biudžetą“, – sako D. Čepulis.
Anot jo, „Retail Media“ sprendimai suteikia vienodas galimybes augti greičiau tiek dideliems verslams, tiek ir smulkiems bei vidutiniams pardavėjams. „Reguliariai atliekami reklamos paskyrų auditai ir kampanijų optimizavimas vidutiniškai leidžia pasiekti iki 30 proc. geresnius reklamos rezultatus. Augant kampanijų efektyvumui, didėja ir vidutinė per „PHH Ads“ reklamuojamų prekių užsakymo vertė – nuo metų pradžios ji šoktelėjo beveik dvigubai“, – teigia D. Čepulis.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Klientai pasiūlymus e. platformose per metus peržiūri virš 500 milijonų kartų.