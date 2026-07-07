Apie iniciatyvą socialiniuose tinkluose pasidalijo aktyvus autobusų vairuotojas Linas Prankevičius. Jo paskelbtas vaizdo įrašas sulaukė šimtų patiktukų ir dešimčių komentarų, kuriuose žmonės daugiausia gyrė darbdavio dėmesį darbuotojams.
Komentatoriai pabrėžė, kad tokie, atrodytų, nedideli gestai kuria gerą darbo atmosferą ir rodo pagarbą žmonėms, dirbantiems atsakingą bei nelengvą darbą. Ne vienas linkėjo, kad panašiu pavyzdžiu sektų ir kitos įmonės.
„Gera girdėti, kad darbdavys rūpinasi savo darbuotojais“, „Jūsų darbas sunkus ir labai atsakingas. Smagu žinoti, kad rūpinamasi ir vairuotojais“, – rašė gyventojai.
Susiję straipsniai
Dalis komentatorių pastebėjo, jog kitose darbovietėse darbuotojams taip pat siūloma nemokama kava, vanduo ar ledai, todėl tokia praktika nėra naujiena, tačiau vis tiek sveikintina.
Nors pasitaikė ir skeptiškų ar ironiškų komentarų, bendras gyventojų vertinimas buvo aiškiai palankus – žmonės džiaugėsi, kad įmonė randa būdų parodyti dėmesį savo darbuotojams.
Bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas sako, kad idėja gimė ieškant paprastų, bet darbuotojams malonių sprendimų.
„Rūpinamės ne tik klientais, bet ir savo darbuotojais. Pagalvojome, kad per karščius galime juos pradžiuginti ledais. Įsigijome šaldymo įrangą, perkame ledus, o darbuotojai gali ateiti ir nemokamai pasiimti po porciją“, – pasakojo vadovas.
Pasak jo, griežtų ribojimų nėra – tik prašoma vienu metu pasiimti po vieną ledą. Jei prireiks, tvarka gali būti koreguojama, tačiau šiuo metu iniciatyvą planuojama tęsti visą vasarą.
Bendrai ledams bendrovė planuoja skirti beveik 5 tūkst. eurų. V. Ramanauskas tikisi, kad šių lėšų pakaks visai vasarai.
Vadovas pabrėžė, kad rūpinamasi ne tik ledais. Lauke dirbantiems darbuotojams dalijamas geriamasis vanduo, o autobusų vairuotojai įmonėje gali prisipildyti gertuves iš vandens aparatų. Be to, autobusų stotyje įrengta nemokama geriamojo vandens stotelė miestiečiams ir keleiviams.
„Norime, kad darbuotojai jaustų, jog jie mums rūpi. Suprantame, kad karštomis dienomis nėra lengva dirbti nei autobuse, nei lauke. Atlyginimas yra svarbus, tačiau kartais ir nedidelis dėmesys sukuria gerų emocijų“, – sakė V. Ramanauskas.
Anot jo, būtent tokios smulkmenos neretai sulaukia daugiau nuoširdaus darbuotojų dėkingumo nei didesni, bet kasdienybėje mažiau pastebimi dalykai.
Bendrovės vadovas ir pats paragavo vieną ledą, kad žinotų, kokia produkcija vaišinami „Klaipėdos paslaugų“ darbuotojai.
darbdavysKlaipėdojevairuotojai
Rodyti daugiau žymių