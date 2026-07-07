VerslasRinkos pulsas

ES išardė tinklą, per kurį į Europą plūdo padirbti prezervatyvai

2026 m. liepos 7 d. 13:26
Jūras Barauskas
ES pareigūnai antradienį pranešė išaiškinę tinklą, kuris į Europą importavo daugiau nei 200 tūkst. padirbtų Kinijos gamybos prezervatyvų.
Daugiau nuotraukų (2)
Šalių bloko kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pranešė Rumunijoje, Serbijoje ir Ispanijoje konfiskavusi prekes ir nustačiusi, kad jos atkeliavo iš vieno tiekėjo Kinijoje.
Prezervatyvai buvo pažymėti „gerai žinomo prekės ženklo“ logotipu, kad būtų išvengta atidesnio patikrinimo nurodant, kad tai yra žaislai, tačiau OLAF paaiškino, jog su Kinijos valdžios institucijų pagalba jai pavyko nustatyti šio tinklo tiekėją.
„Padirbti prezervatyvai yra pavojingi. Jie nėra išbandyti, yra nekontroliuojami ir nesaugūs“, – sakė OLAF generalinis direktorius Petras Klementas.
Susiję straipsniai
Uždaro vieną didžiausių „Maximų“ Kaune – pirkėjų laukia penkių mėnesių pertrauka

Uždaro vieną didžiausių „Maximų“ Kaune – pirkėjų laukia penkių mėnesių pertrauka

„Maxima“ sumažino šviežios sveriamos lietuviškos kiaulienos kainas

„Maxima“ sumažino šviežios sveriamos lietuviškos kiaulienos kainas

Vyriausybės planuose – dar didesnės vaiko išmokos: aiškinsis ir dėl „Sodros“ rezervo

Vyriausybės planuose – dar didesnės vaiko išmokos: aiškinsis ir dėl „Sodros“ rezervo

„Jie gali sudaryti sąlygas plisti lytiniu keliu plintančioms infekcijoms“, – pridūrė jis.
Agentūros pranešime nebuvo nurodyta, ar kinų tiekėjui ar kitiems grandinės dalyviams buvo pritaikyta kokių nors sankcijų.
Europos Sąjunga (ES)pareigūnaiprezervatyvai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.