ES išardė tinklą, per kurį į Europą plūdo padirbti prezervatyvai

Šalių bloko kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pranešė Rumunijoje, Serbijoje ir Ispanijoje konfiskavusi prekes ir nustačiusi, kad jos atkeliavo iš vieno tiekėjo Kinijoje.
Prezervatyvai buvo pažymėti „gerai žinomo prekės ženklo“ logotipu, kad būtų išvengta atidesnio patikrinimo nurodant, kad tai yra žaislai, tačiau OLAF paaiškino, jog su Kinijos valdžios institucijų pagalba jai pavyko nustatyti šio tinklo tiekėją.
„Padirbti prezervatyvai yra pavojingi. Jie nėra išbandyti, yra nekontroliuojami ir nesaugūs“, – sakė OLAF generalinis direktorius Petras Klementas.
Susiję straipsniai
„Jie gali sudaryti sąlygas plisti lytiniu keliu plintančioms infekcijoms“, – pridūrė jis.
Agentūros pranešime nebuvo nurodyta, ar kinų tiekėjui ar kitiems grandinės dalyviams buvo pritaikyta kokių nors sankcijų.
Europos Sąjunga (ES)pareigūnaiprezervatyvai
Rodyti daugiau žymių