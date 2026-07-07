Laikinasis finansų ministras: Lietuva iš Briuselio sulauks visų lėšų

Antradienį Lietuvą pasieks dar 153 mln. eurų RRF lėšų, numatytų pagal šeštąjį mokėjimo prašymą, o rugsėjį planuojama pateikti paskutinį, septintąjį 995 mln. eurų vertės mokėjimo prašymą (562 mln. eurų subsidijų ir 433 mln. eurų paskolos lėšų), juo numatoma atsiskaityti už 68 rodiklius.
„Praktiškai veiklos visos yra baigtos, (…) visas numatytas RRF, visi numatyti pinigai pasieks Lietuvos ekonomiką ir bus į ją įlieti, išskyrus 8 mln. eurų, dėl kurių nuskaitymą yra gavusi dar konservatorių Vyriausybė“, – žurnalistams antradienį sakė K. Vaitiekūnas.
Lietuva 2024 m. liepą kreipėsi į Europos Sąjungos Bendrąjį teismą (ESBT), Europos Komisijai (EK) nusprendus Lietuvai neišmokėti 8,7 mln. eurų RRF lėšų, ieškinį pateikė dar konservatorės Ingridos Šimonytės Vyriausybė, pernai jį atsiimti nusprendė Gintauto Palucko vadovautas ministrų kabinetas.
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Anksčiau argumentuota, kad sprendimas teikti ieškinį buvo priimtas dėl nesutarimo tarp EK ir Lietuvos, ar šalies įvykdyti mokesčių pakeitimai buvo pakankamai ambicingi.
Laikinojo ministro teigimu, tiek RRF finansavimas, tiek jam gauti reikalingos reformos turėjo didelę naudą šalies ekonomikos augimui.
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„Buvo ir reformos daromos, ne tik investicijos, tos reformos irgi turi turėti teigiamą poslinkį – viena iš tokių įsimintiniausių tai mokestiniai pakeitimai, leidę užsitikrinti finansavimą gynybai“, – tikino jis.
Dabar kartu su šeštuoju mokėjimo prašymu dabar Lietuva iš Europos Komisijos (EK) yra gavusi 2,84 mlrd. eurų lėšų (74,1 proc. plano vertės), Lietuva yra atsiskaičiusi už 65 proc. rodiklių.
Anot laikinojo ministro, pagal šį tempą Lietuva viršija ES vidurkį, kuris siekia 58 proc.
Šiuo metu pagal „Naujos karto Lietuva“ planą šalis yra pasiekusi 158 rodiklius iš 197 (arba 80 proc.), yra įgyvendintos visos reformos.
Iš likusių 39 rodiklių 28 jau yra pasiekti – projektų vykdytojams reikia atsiskaityti lėšas administruojančiai Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA), kitų 11 rodiklių įgyvendinimo laukiama vėliausiai iki liepos pabaigos.
„Faktiškai visi projektai yra baigti, nebaigtų likę apie 10 projektų, juos atidžiai stebime ir kol kas tokių indikacijų, kad jie galėtų vėluoti, nematome“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Birželio pabaigos duomenimis, projektų vykdytojams išmokėta 2,943 mlrd. eurų arba 76 proc. numatytų lėšų.