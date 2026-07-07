Ne vienam tokia žinia bus netikėta: „Sodra“ atskleidė, kas gali paveikti pensiją

Bakalauro ar magistro studijos į stažą neįskaičiuojamos
Mokymosi universitetuose, kolegijose ar kitose aukštojo mokslo įstaigose laikas į pensijų socialinio draudimo stažą nėra įskaičiuojamas. „Sodra“ savo informacinėje sistemoje kaupia ne duomenis apie studijas, o apie socialinio draudimo laikotarpius – tuos laikotarpius, už kuriuos pagal įstatymus turi būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Tai dažniausiai reiškia, kad žmogus dirba ir už jį mokamos, arba jis pats savarankiškai moka socialinio draudimo įmokas. Kai kuriais atvejais stažas skaičiuojamas ir tada, kai žmogų pensijų socialiniu draudimu draudžia valstybė.
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Jeigu studijuodamas žmogus tuo pačiu dirba pagal darbo sutartį, už darbo laikotarpį mokamos socialinio draudimo įmokos, todėl stažas skaičiuojamas įprasta tvarka. Tokiu atveju stažas kaupiamas ne dėl studijų, o dėl darbo.
Senesniems mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo laikotarpiams teisės aktai numato kelias išimtis.
Iki 1991 m. birželio 1 d. – dvi išimtys
Į pensijų socialinio draudimo stažą, įgytą iki 1991 m. birželio 1 d. įskaitomi laikotarpiai, kai:
darbuotojas darbdavio siuntimu mokėsi kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos kėlimo kursuose; studentai ar moksleiviai atliko gamybinę praktiką ir jos metu dirbo mokamą darbą arba ėjo apmokamas pareigas. Jokie kiti mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo laikotarpiai iki šios datos į pensijų stažą neįskaičiuojami.
Dar viena išimtis taikoma laikotarpiams iki 1994 m. gruodžio 31 d.
Į pensijų socialinio draudimo stažą iki 1994 m. gruodžio 31 d. gali būti įskaitomi studijų laikotarpiai:
aspirantūroje;
doktorantūroje;
klinikinėje ordinatūroje (rezidentūroje);
internatūroje.
Bakalauro, magistro ar kitų studijų programų laikotarpiai nėra įskaitomi į pensijų stažą.
Nuo 1995 metų jokie studijų laikotarpiai nesuteikia pensijų socialinio draudimo stažo
Nuo 2006 m. sausio 1 d. profesinių mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai profesinės praktikos metu valstybės lėšomis draudžiami tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Šis draudimas pensijų socialinio draudimo stažo nesuteikia.
Taip pat svarbu žinoti, kad dieninėse studijose besimokantys studentai yra draudžiami valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), todėl jiems nereikia patiems mokėti PSD įmokų. Tačiau PSD nėra pensijų socialinis draudimas, todėl pensijų stažas dėl to nekaupiamas.
Kodėl reikia pateikti dokumentus apie stažą iki 1994 metų?
„Sodra“ kaupia duomenis apie gyventojų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą nuo 1994 metų. Iki 1994 m. darbdaviai pateikdavo „Sodrai“ tik bendrą įstaigos informaciją – darbuotojų skaičių ir už juos sumokėtų socialinio draudimo įmokų sumą. Personalizuota informacija apie apdraustuosius nebuvo teikiama. Informacija apie darbo stažą buvo įrašoma žmonių darbo knygelėse.
1994 metais buvo priimti sprendimai, įgyvendintos techninės ir organizacinės priemonės tvarkyti personalizuotą apdraustųjų apskaitą. Taigi, visi duomenys apie dirbančiuosius nuo 1994 metų yra kaupiami „Sodros“ informacinėje sistemoje.
Žmonės, kurie dirbo iki 1994 metų, turėtų patys pateikti „Sodrai“ dokumentus, įrodančius jų stažą. Tai padaryti jie gali bet kuriuo metu, nelaukdami senatvės pensijos amžiaus.
Kokius dokumentus reikia pateikti?
Pensijų socialinio draudimo stažą iki 1993 metų gruodžio 31 d. galima įrodyti pateikus darbo knygeles, darbo stažo pažymas, darbdavių išduotas remiantis turimais dokumentais ir patvirtintas vadovo parašu bei antspaudu, arba darbdavių saugomų dokumentų nuorašus.
Stažą taip pat galima patvirtinti pateikus archyvų išduotas pažymas ar juose saugomų dokumentų nuorašus ar išrašus, karinius bilietus, jei buvo atlikta karinė tarnyba, ir kitus dokumentus. Tinka dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos.
Dokumentus galima pateikti atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių. Prieš atvykstant į „Sodrą“ patariama iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai padaryti galima internetu arba „Sodros“ informacijos centro telefonu: +370 5 2500883 . Svarbu taip pat nepamiršti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.
Ką daryti, jei neturiu dokumentų, įrodančių stažą iki 1994 metų?
Jei žmogus informuoja, kad pats nepateiks stažą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui, pametė darbo knygelę ar sunaikino karinį bilietą, jis turi pateikti „Sodrai“ prašymą padėti gauti dokumentus, nurodydamas darbo laikotarpį, vietą ir kitas aplinkybes.
Jei žmogus negali dokumentais įrodyti savo darbo laikotarpio dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, darbo laikotarpis jo prašymu gali būti nustatomas teismo tvarka, kaip juridinę reikšmę turintis faktas.
Kaip sužinoti, ar „Sodra“ turi duomenų apie mano stažą iki 1994 metų?
Prisijungę prie savo asmeninės paskyros https://gyventojai.sodra.lt, kairėje pusėje rinkitės skiltį „Mano suvestinės“. Paspaudę „Nauja suvestinė“ spauskite ant REP.51 suvestinės „Detali informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“. Suformuotoje suvestinėje bus pateikta informacija apie tai, kokius duomenis apie Jūsų stažą turi „Sodra“.
Šią informaciją taip pat galima sužinoti paskambinus informacijos telefonu ir meniu pasirinkus „Pensijų klausimus“. Kad konsultantai galėtų pateikti asmeninę informaciją, žmogus turi būti atpažintas pagal KID kodą – unikalų kliento kodą.
Visą reikiamą informaciją taip pat galima sužinoti bet kuriame „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje.