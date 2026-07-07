Žiniasklaida: įmonė „Prosperus“ parduotuves Klaipėdoje ir Estijoje pardavė tinklui „Rimi“

Vingio gatvėje Klaipėdoje esančią 5,13 tūkst. kv. metrų bendrojo ploto parduotuvę „Prosperus“ valdoma investicinė įmonė „PREF III“ pardavė į prekybinį nekilnojamąjį turtą investuojančiai bendrovei „Mažoji Venecija“.
Pagrindiniai Klaipėdos prekybos centro nuomininkai – mažmeninės prekybos tinklas „Rimi Lietuva“, sporto klubus valdanti „Gym Plius“ ir Gintarinė vaistinė.
Vienas „Mažosios Venecijos“ akcininkų Linas Sesickas portalui teigė, kad turtą įsigijo kaip ilgalaikę investiciją.
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Estijoje investicijų bendrovė pardavė įmonės „Parnu Retail Property Development“ akcijas „Rimi Baltic“ nekilnojamojo turto valdymo kompanijai šalyje „Kinnisvaravalduse“, sandoriui dar laukiama Estijos Konkurencijos tarybos pritarimo.
Parduodama įmonė valdo 2,48 tūkst. kv. metrų bendrojo ploto prekybos objektą Pernu, pagrindiniai jo nuomininkai – „Rimi“, parduotuvės „Pepco“ ir „CityAlko“.
„Investicijų valdymas Prosperus“ direktorius Gediminas Baltakis portalui sakė, kad negali atskleisti sandorių vertės, bet ji yra ne žemesnė nei per pastarąjį grynųjų aktyvų vertės (GAV) skaičiavimą naudota vertė – šiuo atveju parduotuvės Klaipėdoje vertė yra 11 mln. eurų, o Pernu – 5,97 mln. eurų.
Šiuo metu investicinės bendrovės portfelyje liko prekybos centras „Domus Pro“ Vilniuje, „Maximos“ parduotuvė Kaune ir „Lidl“ parduotuvė Rygoje.
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