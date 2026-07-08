„Iki“ dovanoja po pilną šaldytuvą maisto – kasdien laimės vis kitas pirkėjas

„Kasdien padedame pirkėjams apsipirkti pigiau siūlydami daugiau kaip 3 000 akcijų. Šįkart norime suteikti papildomą progą sutaupyti dar daugiau ir visą liepą kasdien vienam pirkėjui dovanosime 300 eurų vertės dovanų kortelę. Tikime, kad toks laimėjimas gali tapti malonia staigmena ir padėti lengviau planuoti kasdienes išlaidas“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Kasdien po naują laimėtoją
Dalyvauti žaidime paprasta. Apsipirkite bet kurioje „Iki“ parduotuvėje už 25 eurus ar daugiau, naudodami „Iki“ lojalumo kortelę arba programėlę. Kitą dieną į „Iki“ programėlę gausite žaidimo bilietą – nutrinkite jį ir iš karto sužinosite, ar laimėjote. Laimėti prizai bus automatiškai įkelti į jūsų „Iki“ lojalumo paskyrą, o juos galėsite panaudoti „Iki“ parduotuvėse.
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Žaidimo bilietą galima gauti ir kitu būdu – jį įsigyti „Iki“ programėlėje už lojalumo taškus. Vienas žaidimo bilietas kainuoja 50 „Iki“ lojalumo taškų.
„Norėjome, kad ši akcija būtų kuo paprastesnė ir suteiktų kuo daugiau progų laimėti. Todėl kiekvienas, apsipirkęs už 25 eurus ir daugiau, gali ne tik gauti žaidimo bilietą apsipirkdamas, bet ir jį įsigyti už sukauptus lojalumo taškus. Tereikia nutrinti bilietą programėlėje ir iš karto paaiškės, ar nusišypsojo sėkmė“, – priduria G. Kitovė.
G. Kitovė primena, kad dar daugiau galimybių apsipirkti pigiau pirkėjai ras „Iki“ programėlėje, kurioje skelbiami asmeniniai pasiūlymai, kaupiami lojalumo taškai ir pateikiami kiti specialūs pasiūlymai. Geriausias akcijas bei nuolaidas taip pat galima rasti savaitiniuose „Iki“ leidiniuose ir interneto svetainėje.
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