„Swedbank“ suteikė 18 mln. eurų finansavimą „CUP“ prekybos centro plėtrai

„Suteikdami 18 mln. eurų paskolą „CUP“ prekybos centro plėtrai, prisidedame prie tolesnės sostinės centro plėtros dešiniajame Neries krante. Šiuolaikiniai miestai auga ne tik plėsdami savo ribas, bet ir tankėdami. „CUP“ yra puikus tokios miesto transformacijos pavyzdys – prekybos, paslaugų ir laisvalaikio funkcijas papildžius moderniomis biurų erdvėmis, kuriamas daugiafunkcis traukos taškas ir stiprinamas komplekso konkurencinis pranašumas“, – teigia Martynas Trimonis, „Swedbank“ Nekilnojamojo turto (NT) ir energetikos klientų skyriaus vadovas.
„Vilniaus centrinis verslo rajonas šiandien išgyvena kokybinį pokytį, o kartu keičiasi ir tai, ko iš šios miesto dalies tikisi žmonės bei verslas. „UpCity“ projektu nuosekliai įgyvendiname savo ilgalaikę viziją – kuriame daugiafunkcę miesto erdvę, kurioje prekyba, paslaugos ir verslas papildo vieni kitus bei stiprina šios miesto dalies patrauklumą. „Swedbank“ sprendimas finansuoti šį projektą – reikšmingas pasitikėjimo ženklas. Jis patvirtina, kad mūsų pasirinkta kryptis – kurti daugiafunkcį miesto centrą – yra tvari ir kurianti ilgalaikę vertę“, – sako Ona Nevinskienė, „CUP“ generalinė direktorė.
Įgyvendinus projektą, didžioji dalis naujojo „CUP“ priestato ploto – 5 088 kv. m – bus skirta šiuolaikiškoms biurų patalpoms, o 832 kv. m atiteks prekybos salėms. Taip pat, siekiant užtikrinti lankytojų ir darbuotojų patogumą, po pastatu bus įrengtos papildomos 44 požeminės automobilių stovėjimo vietos, ant pastato stogo – terasa su vaizdu į Vilniaus centro panoramą.
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Visą statybų laikotarpį „CUP“ veiks įprastu ritmu, todėl lankytojai ir nuomininkai galės ir toliau patogiai naudotis visomis prekybos centro paslaugomis. „UpCity“ komercinių ir biuro patalpų kompleksą planuojama atidaryti 2028 m. kovo mėn.
Komercinio NT rinka: kas paklausiausia?
Vertindamas bendrą NT situaciją sostinėje, M. Trimonis pastebi skirtingas tendencijas prekybinių ir biurų patalpų segmentuose.
„Prekybinio NT situacija Vilniuje šiuo metu išlieka labai gera – fiksuojame rekordiškai žemas vakansijas, kurios moderniuose prekybos centruose nesiekia nė 2,5 proc. Vilniuje taip pat vis dar išlieka mažiausias prekybinis plotas, tenkantis vienam gyventojui, lyginant su kitų Baltijos šalių sostinėmis: 0,8 kv. m Vilniuje, kai Rygoje – 1 kv. m, o Taline – 1,1 kv. m. Tiesa, biurų rinka sostinėje šiuo metu yra santūresnė – fiksuojamas išaugęs vakansijų skaičius, o jų mažėjimo Vilniuje tikimasi sulaukti tik 2027–2028 m.“, – sako M. Trimonis.
Vis dėlto, analizuodamas būtent „CUP“ prekybos centro plėtros potencialą, ekspertas pabrėžia ne vieną šio objekto konkurencinį pranašumą: „Šio sandorio atveju esame įsitikinę, kad naujosios erdvės bus sėkmingai išnuomotos. Tam įtakos turi kelios svarbios priežastys: pirma, projektas pasižymi puikia lokacija pačiame miesto centre. Antra, pastato plotas yra santykinai nedidelis, o pats konceptas yra orientuotas į mažesnius nuomininkus, kurie šiuo metu rinkoje patalpas nuomojasi sėkmingai.“