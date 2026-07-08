Farmacijos bendrovė „Valentis Pharma“ lieka nuteista už gydytojų papirkimą

Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, „Valentis Pharma“ turės sumokėti galutinę kone 55 tūkst. eurų baudą, o buvę jos vadovai – atitinkamai 15 tūkst. ir beveik 17 tūkst. eurų siekiančias baudas, pranešė teismas.
Taip pat farmacijos bendrovė Valstybinei mokesčių inspekcijai turės sumokėti beveik 40 tūkst. eurų nesumokėtų mokesčių.
Apeliacinius skundus šioje byloje padavė ne tik nuteistieji, vienas išteisintasis ir jų gynėjai, bet ir prokuroras.
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Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, kai kurie skundai patenkinti iš dalies, o kai kurie – atmesti, pranešė teismas.
Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad esminės faktinės bylos aplinkybės dėl parengtos ir įgyvendintos sistemingo gydytojų papirkimo schemos, siekiant išplatinti kuo daugiau „Valentis Pharma“ preparatų sąnariams gydyti, pasitvirtino.
„Nėra pagrindo gydytojams mokėtų sumų vertinti ne kaip kyšio, o kaip atsiskaitymo už gydytojų suteiktas vaistų pacientams suleidimo paslaugas ar gydytojų pelno preparatus pacientams pardavus brangiau, nei jie buvo gauti iš bendrovės vadybininkių. Taip pat padaryta išvada, kad juridinis asmuo UAB „Valentis Pharma“ ir buvę šios bendrovės vadovai bei apskaitininkė pagrįstai pripažinti kaltais dėl apgaulingo finansinės apskaitos organizavimo ir tvarkymo“, – paskelbė teismas.
Tačiau pirmosios instancijos teismo nuosprendis pakeistas dėl kelių kitų aspektų: konstatavus, kad apygardos teismas dėl gydytojų papirkimo nepagrįstai išteisino vieną iš tuomečių farmacijos bendrovės vadybininkių, ji pripažinta kalta.
Nustačius, kad baudžiamojo proceso trukmė buvo per ilga, nuteistiesiems paskirtos mažesnės baudos.
Taip pat patikslintos kai kurios padarytų nusikaltimų faktinės aplinkybės; naujai išspręsti klausimai dėl kratų metu rasto turto konfiskavimo ir civilinio ieškinio.
Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis šioje byloje įsiteisėjo.