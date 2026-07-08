Futbolo čempionatas paskatino rekordinę televizorių prekybą: pardavimai šoktelėjo daugiau nei 50 proc.

Prekybos centro internete „Varle.lt“ duomenimis, pasaulio futbolo čempionato metu didelių televizorių pardavimai išaugo daugiau nei 50 proc.
Šį šuolį vainikavo išskirtinis pirkinys – vienas pirkėjas įsigijo iki šiol didžiausią „Varle.lt“ parduotą LG televizorių – net 115 colių (292,1 cm įstrižainės) modelį, kurio kaina siekia beveik 5 tūkst. eurų.
„Pirkėjas bus vienas pirmųjų Lietuvoje, gavusių šį modelį. Tai naujausias 2026 metų Mini LED televizorius su QNED technologija, antros kartos α8 dirbtinio intelekto procesoriumi ir „webOS 25“ platforma.
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Didieji sporto turnyrai tradiciškai suaktyvina televizorių rinką, tačiau šiemet matome išskirtinį augimą. Žmonės vis dažniau renkasi ne tik didesnius ekranus, bet ir aukštesnės klasės modelius – televizorius tampa ilgalaike investicija į namų pramogas“, – sako „Varle.lt“ komercijos vadovas Justinas Kaušinis.
Pasak prekybininkų, pastaraisiais metais keičiasi ir pirkėjų prioritetai. Jei anksčiau svarbiausias kriterijus buvo ekrano dydis, šiandien vis daugiau dėmesio skiriama vaizdo kokybei, dirbtinio intelekto funkcijoms, žaidimų galimybėms bei išmaniosioms platformoms.
Ekspertų vertinimu, sporto transliacijos išlieka vienu stipriausių televizorių rinkos katalizatorių. Tokiais laikotarpiais pirkėjai dažniau apsisprendžia pakeisti senesnius įrenginius naujais, o aukščiausios klasės modeliai sulaukia gerokai didesnio susidomėjimo nei įprastai.
Rekordinis 115 colių televizoriaus pardavimas rodo ir kitą tendenciją – itin dideli ekranai, dar prieš kelerius metus laikyti nišiniu produktu, pamažu tampa pasirinkimu pirkėjams, norintiems namuose sukurti kino teatro ar sporto arenos įspūdį.
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