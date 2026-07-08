Individualių namų savininkams – skubus priminimas: štai, ką privalote padaryti per artimiausią mėnesį

„Svarbu atkreipti dėmesį: iki šios datos gręžinys neprivalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki liepos 31 d. turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai. Tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negresia“, – tikina LGT atstovai.
Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami.
Jei prašymą įteisinti gręžinį jau pateikėte, bet dar negavote patvirtinimo ar gręžinio paso, papildomai nieko daryti nereikia. Prašymai nagrinėjami, o gręžinio pasas bus pateiktas nustatyta tvarka. Jei nagrinėjant prašymą reikės patikslinti informaciją ar pateiktus duomenis, LGT specialistai su jumis susisieks patys.
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LGT atstovų teigimu, dėl didelio pateiktų prašymų skaičiaus gręžinių registravimo ir pasų parengimo procedūros užtrunka ilgiau, tačiau bus išnagrinėti visi laiku pateikti prašymai.
Jei paraišką teikėte per el. paslaugų sistemą, prašome pasitikrinti, ar ji tikrai pateikta.
Užpildžius paraišką būtina paspausti mygtuką „Pateikti“. Vien suteikto paraiškos numerio neužtenka.
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